Забудьте о шапке: 9 альтернативных головных уборов на зиму

Шапка надоела, но уши мерзнут?! Хочется и стильно и тепло? Тогда вам стоит знать, что альтернатива шапке давно существует.

Если вы не любите шапки, но не хотите мерзнуть в голову зимой, тогда не волнуйтесь — есть несколько вариантов на замену, которые станут отличными стилистическими решениями зимой 2024. Стилист Елена рассказала, какие заменители головного убора будут выглядеть стильно этой зимой.

Капор

Мы привыкли к шапкам, но капор — это настоящая находка для тех, кто хочет сохранить прическу. Капор — это головной убор, который похож на шапку, но имеет форму и замысел привычного нам капюшона. Этот вариант головного убора идеально подойдет на прохладную погоду.

Теплый и кожаный платок

Кожаные и теплые платки, по словам стилистки, это идеальное сочетание стиля и защиты от холода. Елена объяснила, что такой вариант головного убора на зимний период будет выглядеть необычно. Она добавила, что все же такой варианты лучше подойдет барышням с деликатными чертами лица, более острыми или прямыми.

Кепка с наушниками

В качестве альтернативы стилист советует попробовать совместить кепку с наушниками. Такой варинат выглядит дволи смело и стильно.

"Мне очень нравится, как это выглядит — игриво и немного по-детски. Здесь два дополнительных элемента в образе, поэтому важно примерить, прежде чем покупать. Советую не играть здесь с онлайн-шопингом, а идти сразу в магазин. С головными уборами в принципе это лучше", — пояснила стилист Елена.

Кепка с капором

Еще одной альтернативой является также сочетание двух головных уборов — кепки и капора. По словам стилистки, это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить стиль и защиту, ведь кепка дает классический вид, а капор добавляет теплоты и комфорта.

Теплую повязку

Кроме этого, как вариант можно выбрать теплую повязку, которая будет прикрывать уши. По словам стилистки, это что-то новенькое, но на самом деле хорошо забытое старое, для тех, у кого мерзнут только уши и кто хочет сохранить прическу. Но, стилистка советует быть осторожными, тем женщинам, которые имеют круглое лицо или выразительный объем щечек.

Чепчик теплый

Теплые чепчики возвращаются в моду. Это вариант для тех, кто хочет выглядеть нежно и утонченно. Однако, как объяснила стилистка, такой стиль подойдет для лиц с тонкими чертами и острыми скулами.

Шарф вместо шапки

Шарфы, которые можно обернуть вокруг головы, прекрасно заменяют традиционную шапку. По словам стилистки, это идеальный вариант для сочетания с пальто или курткой.

Теплая панама

Зимняя панама из шерсти или фетра, альтернатива шапке для тех, кто не сильно мерзнет. Как объяснила стилист, если мерзнете — проверьте наличие накладок для ушей. Или добавьте шелковый платок для элегантности.

Теплое мужское кепи

Тренд этого года — теплое мужское кепи. По словам стилистки, это стильный вариант, однако она все же советует иметь другие варианты.

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