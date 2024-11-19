Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Забудьте о шапке: 9 альтернативных головных уборов на зиму

головные уборы на зиму, стильные головные уборы на зиму, зимние головные уборы, трендовые варинаты головных уборов вместо шапки, что надеть вместо шапки, что надеть вместо шапки
Фото: Getty Images | Что надеть вместо шапки зимой

Шапка надоела, но уши мерзнут?! Хочется и стильно и тепло? Тогда вам стоит знать, что альтернатива шапке давно существует.

Если вы не любите шапки, но не хотите мерзнуть в голову зимой, тогда не волнуйтесь — есть несколько вариантов на замену, которые станут отличными стилистическими решениями зимой 2024. Стилист Елена рассказала, какие заменители головного убора будут выглядеть стильно этой зимой.

Капор

Мы привыкли к шапкам, но капор — это настоящая находка для тех, кто хочет сохранить прическу. Капор — это головной убор, который похож на шапку, но имеет форму и замысел привычного нам капюшона. Этот вариант головного убора идеально подойдет на прохладную погоду.

Теплый и кожаный платок

Кожаные и теплые платки, по словам стилистки, это идеальное сочетание стиля и защиты от холода. Елена объяснила, что такой вариант головного убора на зимний период будет выглядеть необычно. Она добавила, что все же такой варианты лучше подойдет барышням с деликатными чертами лица, более острыми или прямыми.

Кепка с наушниками

В качестве альтернативы стилист советует попробовать совместить кепку с наушниками. Такой варинат выглядит дволи смело и стильно.

"Мне очень нравится, как это выглядит — игриво и немного по-детски. Здесь два дополнительных элемента в образе, поэтому важно примерить, прежде чем покупать. Советую не играть здесь с онлайн-шопингом, а идти сразу в магазин. С головными уборами в принципе это лучше", — пояснила стилист Елена.

Кепка с капором

Еще одной альтернативой является также сочетание двух головных уборов — кепки и капора. По словам стилистки, это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить стиль и защиту, ведь кепка дает классический вид, а капор добавляет теплоты и комфорта.

Теплую повязку

Кроме этого, как вариант можно выбрать теплую повязку, которая будет прикрывать уши. По словам стилистки, это что-то новенькое, но на самом деле хорошо забытое старое, для тех, у кого мерзнут только уши и кто хочет сохранить прическу. Но, стилистка советует быть осторожными, тем женщинам, которые имеют круглое лицо или выразительный объем щечек.

Чепчик теплый

Теплые чепчики возвращаются в моду. Это вариант для тех, кто хочет выглядеть нежно и утонченно. Однако, как объяснила стилистка, такой стиль подойдет для лиц с тонкими чертами и острыми скулами.

Шарф вместо шапки

Шарфы, которые можно обернуть вокруг головы, прекрасно заменяют традиционную шапку. По словам стилистки, это идеальный вариант для сочетания с пальто или курткой.

Теплая панама

Зимняя панама из шерсти или фетра, альтернатива шапке для тех, кто не сильно мерзнет. Как объяснила стилист, если мерзнете — проверьте наличие накладок для ушей. Или добавьте шелковый платок для элегантности.

Теплое мужское кепи

Тренд этого года — теплое мужское кепи. По словам стилистки, это стильный вариант, однако она все же советует иметь другие варианты.

Напомним, ранее мы писали, что эксперт назвала главную угрозу в одежде из секонд-хенда.

Кроме этого, Фокус писал, какая верхняя одежда будет в моде этой зимой.