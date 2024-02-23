З чим носити базовий тренч

Відповідно до модних тенденцій, тренч – це класичний варіант верхнього одягу, який поза часом. Тренч виник ще 200 років тому. І весь цей час його любили і носили. Згадайте тільки неймовірну сцену зі "Сніданку у Тіффані", де Одрі мокне під дощем. Він ніколи не виходить з моди. Крім цього, він універсальний, що робить його обов’язковим предметом у будь-якому гардеробі.

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Незалежно від того, чи ви оберете традиційний бежевий тренч, чи надасте перевагу сміливим кольорам, чи візерункам, ви не помилитесь із цим стильним варіантом верхнього одягу. Тренчі ідеально підходять для переходу між сезонами та додають витонченості будь-якому вбранню. Тренчі були, є і будуть, вони з‘являються на подіумах у свіжих колекціях, їх вигулюють найстильніші селебритіс та фешн інфлюенсери у своїх найновіших образах (навіть на вихід). Саме тому Фокус підготував підбірку варіантів, з чим можна поєднувати цей варіант верхнього одягу.

Тренчі тільки розширюють сферу свого вживання і сьогодні це далеко не лише захист для дощу, а функціональний стильний верхній одяг і на теплу погоду (з шортами і босоніжками), і на прохолодну осінь (з черевиками чи чоботами та теплими светрами).

Одягаючи тренч, ви можете поєднувати його з різними нарядами залежно від випадку. Для повсякденного образу ви можете поєднувати його з джинсами, простою футболкою та кросівками. Для більш вишуканого вигляду ви можете носити його поверх сукні чи спідниці на підборах або ботильйони. Пограйте з різними аксесуарами, такими як шарфи, капелюхи або яскраві прикраси, щоб завершити свій образ.

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Образи, які можна створити з тренчем

Сорочка+вільні джинси та лофери

Якщо ви шукаєте кежуал-стиль, то поєднання сорочки, вільних джинсів та лоферів з тренчем може виглядати стильно та елегантно. Така комбінація може створити образ, що підкреслить вашу індивідуальність та експериментальний підхід до моди.

Сорочка+штани+лофери та окуляри з сумочкою

Тренч, сорочка, брюки і лофери — це чудовий стильний образ для офісу або ресторану. Тренч-пальто додасть елегантності, сорочка — класичності, брюки — комфорту, а лофери — завершених акцентів. У такому образі ви будете виглядати стильно.

Кардиган+біла спідниця+грубі черевики

Ця комбінація виглядатиме стильно і трендово. Кардиган може додати затишку і комфорту до образу, біла спідниця надасть йому свіжий вигляд, а грубі черевики зроблять більш сучасним. Спробуйте додати аксесуари, які підкреслять ваш стиль і зроблять образ ще цікавішим.

Джинси з кедами+кашеміровий светр+акцентна сумка

Даний стиль може створити модний і зручний образ. Джинси з кедами — класика, яка завжди в тренді. Кашеміровий светр додасть комфорту і стилю. Акцентна сумка доповнить образ і зробить його більш цікавим.

Сорочка в смужку+прямі вільні штани і лофери

Це дуже модний та стильний образ, який підійде як для офісу, так і для вечірньої прогулянки. Сорочка в смужку буде чудово поєднуватися з прямими вільними штанами і лоферами. Додайте кілька аксесуарів, таких як гаманець або годинник, щоб завершити свій вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали, топ-10 речей, які варто придбати у свій гардероб цієї весни. Крім цього, Фокус писав, як поєднувати шкіряні штани з весняними образами — поради стиліста.