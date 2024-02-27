С чем носить кожаные шорты весной, чтобы выглядеть стильно

Шорты — это одежда, которая является неотъемлемым элементом каждого гардероба в летний сезон. Однако в последние годы с приходом первого тепла и весны, женщины все чаще начали одевать шорты именно в этот период.

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Именно поэтому весной не редко можно встретить на улице женщину, которая идет в шортах. Весной преимущественно трендом в женском гардеробе являются шорты с высокой посадкой, джинсовые шорты или кожаные шорты. В последнее время большую популярность приобрели именно кожаные шорты. Однако, не все женщины знают как правильно носить и сочетать их с другими вещами гардероба именно в весенний сезон. Как это правильно делать, чтобы выглядеть стильно рассказала стилист Леся Сигнеева.

"Шорты классно разнообразят образы. Конечно, носят их не все. Но может после этого попробуете. Почему нет: 1. Не понятно с какой обувью 2. Как утеплиться?

Проще всего носить зимой черные шорты. У большинства черная обувь. Поэтому черные колготы и вуаля: стильно и теплее",- говорит стилист.

Черные кожаные шорты бесспорно являются модным выбором сейчас. Их можно стилизовать по-разному, независимо от того, хотите ли вы создать повседневный или праздничный образ. Черные кожаные шорты являются универсальными и добавляют остроты любому наряду.

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По словам стилиста, черные кожаные шорты можно совместить с телесными колготами. Однако, женщинам с пышными формами следует знать, что этот вариант визуально пойдет рост и добавляет телу ширины. А вот кожаные шорты в сочетании с колготками в тон обуви и шорты визуально вытягивает силуэт и стройнит. Креативный вариант ношения кожаных шорт. Добавьте яркие колготы, или колготы в тон одежды. Кроме этого, чтобы выглядеть стильно, добавьте черные колготы в узор, например, горох, или сетку.

Относительно обуви. По словам стилиста, под черные кожаные шорты подходит любая высота обуви.

Напомним, ранее мы писали, как носить поло в этом сезоне — советы от стилиста. Кроме этого, Фокус писал, топ модных фишек в ношении одежды в 2024 году, которые помогут стильно выглядеть.