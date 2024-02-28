Які моделі жіночих сумок будуть в тренді весною 2024

Сумка — це невід’ємний атрибут жіночого образу, яка може бути чудовим аксесуаром. Сумка може доповнити ваш стиль і зробити його більш цікавим і привабливим.

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Звісно, більшість жінок орієнтуються на практичність та універсальність сумки, однак, все ж кожна мріє виглядати з нею стильно та гарно. Саме тому стиліст розповіла, які жіночі сумки будуть у тренді цієї весни 2024.

Сумки витягнутої форми

Сумки витягнутої форми є одним із трендів у 2024 році. Сумки такої форми мають унікальний та нетрадиційний дизайн. Ці сумки можуть бути стильним аксесуаром для будь-якого вбрання, додаючи елегантності та вишуканості до образу. Сумки витягнутої форми можна стильно поєднувати з різними образами. Наприклад, їх гарно підкреслить класичний білий або чорний костюм, або ж сміливо її можна поєднати з джинсами та футболкою.

М’які та драповані сумки

М'які та драповані сумки — це один з найголовніших трендів у світі аксесуарів наразі. Вони надають образу жіночності та легкості. Вони можуть мати різноманітні форми та розміри, від маленьких клатчів до великих повсякденних сумок. Вони чудово пасують до повсякденного стилю, особливо в поєднанні з джинсами та кросівками. Також вони підходять для більш елегантного вигляду, якщо ви носите їх з вечірніми сукнями або спідницями. Такі аксесуари додають шарму та оригінальності вашому вигляду.

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Стрази та квіткові аплікації

Сумки зі стразами та квітковими аплікаціями є дуже популярними серед любительок моди. Ці сумки виглядають дуже яскраво і оригінально, завдяки блискучим стразам та вишитим квіткам. Вони часто використовуються як елементи вечірнього або святкового образу. Завдяки унікальному поєднанню стразів та аплікацій, такі сумки привертають погляди і додають шарму вашому стилю. Сумки зі стразами та квітковими аплікаціями можна носити з платтями чи спідницями нейтральних кольорів, щоб виділити аксесуар і зробити його центром уваги. Не бійтеся експериментувати та поєднувати їх зі стильними топами або блузами.

Пухнасті сумки

Пухнасті сумки зараз в тренді у світі моди. Вони ідеально підходять для прохолодної погоди, створюють в образі атмосферу комфорту та затишку. Вони додають веселого і грайливого елемента будь-якому вбранню. Пухнасті сумки бувають різних кольорів і розмірів, що робить їх універсальними аксесуарами для будь-якого випадку. Незалежно від того, чи збираєтеся ви на звичайне обіднє побачення чи вечірню прогулянку містом, пухнаста сумка додасть додаткової вишуканості. Пухнасті сумки можна носити зі спортивним вбранням, наприклад, з джинсами, світшотом чи спортивним комбінезоном. Також вони гарно гармонують з кросівками або ботильйонами.

Сріблясті та золоті сумки

За останніми трендами моди, сріблясті та золоті сумки стали надзвичайно популярними серед фешн-цінителів. Ці вишукані аксесуари додають шарму та елегантності будь-якому образу. Вони чудово підходять як для вечірнього виходу, так і для повсякденного, надаючи вашому образу блиску та розкоші. Вибираючи сріблясту або золоту сумку, варто враховувати ваші особисті вподобання та стиль, але в цілому ці аксесуари будуть чудовим доповненням до будь-якого гардероба.

Золоті та сріблясті сумки — це такі аксесуари, які можуть бути стильно поєднані з різними вбраннями. Золоті сумки часто виглядають елегантно з чорним або білим вбранням, а сріблясті — з вишуканими відтінками синього чи фіолетового.

Великі сумки та шопери

Останньою тенденцією у великих сумках і покупцях на даний момент є надвеликі, невибагливі стилі, які одночасно є не просто стильними, а й практичними. Подумайте про великі сумки, сумки-відра та сумки для бродяг, у які можна вмістити всі необхідні речі, але при цьому виглядати шикарно.

Сумки і шопери стильно виглядають з різноманітними образами. Наприклад, вони добре поєднуються з джинсами та футболкою, або з платтям і туфлями на підборах — для більш елегантного вигляду. Ці аксесуари також можна комбінувати з шортами та легким топом для літнього стилю або з брюками та блузою для офісного образу.

Носити дві сумки

Носіння двох сумок — це досить популярний тренд, який може додати вашому образові стильного та функціонального акцентів. Ви можете спробувати поєднати дві різні сумки — одну більшу та одну меншу, або дві однакові сумки.

Нагадаємо, раніше ми писали, які моделі спідниць будуть в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, які фасони джинсів будуть в тренді весною 2024.