Які моделі спідниць будуть в тренді весною 2024

Весна — це завжди період голих ніг та привабливих спідниць. Жінки як ніхто чекають перших промінчиків тепла, щоб нарешті одягнути улюблену спідницю і вийти на прогулянку, чи піти на роботу. Звісно фасони і модель спідниці — це виключно індивідуальні вподобання.

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Однак, все ж існують певні модні тенденції, які допоможуть не просто виглядати привабливо, а ще й стильно. Саме тому Фокус підготував підбірку моделей спідниць, які будуть актуальні весною 2024 року.

Твідові спідниці

Твідові спідниці є модним елементом цього сезону. Твідова тканина є класичною та елегантною. Вона додасть нотки вишуканості до будь-якого вбрання. Поєднання твідової спідниці з блузкою або светром може створити шикарний і стильний образ для різних випадків. Також можна додати туфлі на платформі і стильну сумку для завершення образу.

Спідниця-шорти

Спідниця-шорти — це один з найпопулярніших трендів у моді останніх років. Ця модель спідниці поєднує в собі зручні шорти та жіночну спідницю, створюючи стильний і сучасний вигляд. Спідницю-шорти можна знайти у різних стилях — від спортивного до елегантного, тому вона підходить як для повсякденного, так і для вечірнього виходу.

Шорти-спідниця — це стильна річ, яку можна поєднувати з різними верхами. Для образу на день можна обрати футболку або легку блузу. Якщо ви хочете виглядати більш елегантно, спробуйте поєднати спідницю-шорти з блузою або топом. Не забувайте про взуття, звісно все залежить від вашого стилю, однак спокійно можете поєднувати спідницю-шорти з балетками, кедами або сандалями .

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Джинсова спідниця

Тренд джинсових спідниць, безумовно, популярний і досі. Джинсова спідниця — це універсальний предмет. Незалежно від того, виберете ви класичну мініспідницю або модну довжину міді, джинсова спідниці стане чудовим доповненням до будь-якого гардеробу. Джинсову спідницю можна поєднувати з багатьма різними речами. Для більш кежуал вигляду можна носити її з футболкою або топом. Якщо ви шукаєте більш стильний варіант, спробуйте поєднати джинсову спідницю з блузкою або жакетом. Щоб доповнити свій образ краще обрати взуття на шпильці або кеди.

Шкіряна спідниця

Шкіряна спідниця — це один з трендів у моді, який залишається популярним кожного сезону. Ця річ може мати різні варіації: від короткої до довгої, від простої до оздобленої розшивкою чи кишенями. Купуючи шкіряну спідницю, важливо враховувати свій стиль та тип фігури, щоб одяг виглядав гармонійно. Пам'ятайте, що важливо підібрати правильний розмір і модель, яка пасуватиме саме вам.

Шкіряна спідниця стильно виглядає у поєднанні зі світлими блузами або топами для створення контрасту. Також ця спідниця відмінно виглядатиме з однотонними футболками або рубашками. Для кращого образу можна додати аксесуари, наприклад, стильне кольє чи сумку. Не забувайте також підібрати відповідне взуття, наприклад, високі підбори чи ботильйони.

В'язана спідниця

В’язані спідниці тренд кількох сезонів, який набуває все більшої популярності. Носити в'язану спідницю можна навіть у прохолодну погоду поєднавши її з простою білою футболкою або блузкою, або ж зручним светром. Для стильного вигляду також можна додати ковбойську сорочку або джинсову куртку. Взуттям до в'язаної спідниці можуть бути кеди, ботильйони або чоботи на низькому каблуці. Не забудьте додати аксесуари, такі як красивий пояс чи клатч, щоб доповнити образ.

Нагадаємо, раніше ми писали, які спідниці будуть в моді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, які фасони джинсів будуть в тренді весною 2024.