Який відтінок блонду буде у тренді у 2024 році

Світлий колір волосся завжди був популярним трендом, і він продовжує залишатися таким і у 2024 році. Є багато відтінків блонда — від крижаної платини до теплих медових тонів. Звісно найкращий відтінок блонда для кожного індивідуальний, все залежать від тону шкіри і звісно особистих уподобань.

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Однак, все ж у 2024 році трендовим буде кашеміровий відтінок блонд. Фокус підготував максимальну підбірку інформації про цей відтінок блонду, який буде в тренді цього року.

Що це за відтінок блонду?

Кашеміровий блонд — це дуже ніжний і світлий відтінок блонду, який нагадує колір кашеміру. Цей відтінок може мати теплі або холодні відтінки. Тому він дуже популярний серед жінок, які люблять світле волосся.

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Кому пасуватиме кашеміровий блонд?

Кашеміровий блонд — це світлий, м'який відтінок блонду, який має теплі відтінки та м'який вигляд. Цей колір волосся пасуватиме людям зі світлою шкірою. Такий відтінок додає обличчю світла і свіжого вигляду. Він ідеально поєднується з нейтральним макіяжем або теплими природними тонами. Цей варіант фарбування підходить майже всім, головне правильно підібраний тон.

До яких стрижок пасує кашеміровий блонд?

Цей колір волосся може виглядати дуже елегантно і стильно на різних стрижках, включаючи каре, локони, довге волосся, стрижки боб та інші.

Як доглядати за кашеміровим блондом

Доглядаючи за кашеміровим блондом варто використовувати спеціальні шампуні та кондиціонери для блондинок. Вони допоможуть довше зберігати ваше волосся м'якими і блискучими. Крім цього, рекомендовано використовувати маски для волосся на основі масла кашеміру для додаткового живлення волосся. Крім цього, не забувайте про захист від сонця, так як сонячні промені можуть пошкодити колір.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні відтінки блонду, які стануть хітом 2024 року. Крім цього, Фокус писав, про фарбування волосся — які кольори будуть в тренді у 2024 році.