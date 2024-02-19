Стрижки, які найкраще підходять для густого волосся

Густе волосся у жінок завжди було популярним бажанням серед жінок. Часто саме густе волосся називали символом жіночності і краси. Багато жінок досі мріють про густі та об'ємні локони. Хоча володарки такого типу волосся не завжди в захваті від своєї шевелюри.

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Звісно багато жінок ціленаправлено займаються відрощуванням волосся і прагнуть мати об'ємну стрижку, однак є і ті, хто не знають що з ним робити. Саме тому Фокус підготував підбірку найкращих варіантів стрижок для жінок з густим волоссям.

Квадратна стрижка піксі

Квадратна стрижка піксі — це коротка стрижка в стилі піксі, яка має квадратну форму. Ця стрижка може мати різні варіації, але загальна ідея полягає в тому, щоб волосся було коротким, але одночасно створювало квадратну форму в районі вух та шиї. Ця стрижка часто виглядає дуже стильно та модно, і добре пасує людям, які хочуть виглядати сучасно й елегантно.

Доречі, квадратна стрижка піксі – це стильний та модний варіант зачіска для жінок з густим волоссям. Вона відмінно підійде для тих, хто хоче коротку зачіску, але зберегти об'єм.

Стрижка паж

Стрижка паж — це класична жіноча стрижка, при якій волосся коротко підстригається із середньою частиною голови і йде вздовж шиї. Цей стиль був популярний у 1960-х роках і з тих пір часто є вибором багатьох жінок в останні роки.

Щодо стрижки паж на густе волосся. Завдяки густому волоссю, такий стиль може виглядати дуже стильно і жіночно.

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Стрижка лонг боб

Стрижка лонг боб — це стильна і сучасна стрижка волосся, яка уособлює елегантність і витонченість. Цей вид стрижки волосся характеризується подовженим бобом, який зазвичай досягає ключиць. Лонг боб універсальний і підходить багатьом жінкам, незалежно від їх типу волосся і форми обличчя.

Каре

Каре — це досить популярна стрижка, яка підходить більшості жінок. Вона може мати різні варіації, наприклад, асиметричне каре, каре з гривкою або легкими локонами.

Загалом каре завжди є актуальним та стильним варіантом для жінок. Цього року особливо популярні каре з витонченими контурами, асиметричні каре та каре з об'ємом на верхівці голови. Цей варіант стрижки також гарно пасує жінкам з пишним волоссям.

Стрижка каскад

Стрижка каскад — це популярний вид стрижки волосся, при якому пасма розташовуються на різних рівнях, створюючи об'єм та текстуру. Цей стиль підходить для різної довжини волосся та може бути адаптований під будь-який тип обличчя. Стрижка каскад, також відома як багатошарова стрижка, або стрижка водоспад. Вона є чудовим вибором для густого волосся, оскільки вона допомагає зменшити об’єм і додати руху.

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