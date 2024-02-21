Какой оттенок блонда будет в тренде в 2024 году

Светлый цвет волос всегда был популярным трендом, и он продолжает оставаться таковым и в 2024 году. Есть много оттенков блонда — от ледяной платины до теплых медовых тонов. Конечно лучший оттенок блонда для каждого индивидуален, все зависят от тона кожи и конечно личных предпочтений.

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Однако, все же в 2024 году трендовым будет кашемировый оттенок блонд. Фокус подготовил максимальную подборку информации об этом оттенке блонда, который будет в тренде в этом году.

Что это за оттенок блонда?

Кашемировый блонд — это очень нежный и светлый оттенок блонда, который напоминает цвет кашемира. Этот оттенок может иметь теплые или холодные оттенки. Поэтому он очень популярен среди женщин, которые любят светлые волосы.

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Кому подойдет кашемировый блонд?

Кашемировый блонд — это светлый, мягкий оттенок блонда, который имеет теплые оттенки и мягкий вид. Этот цвет волос подойдет людям со светлой кожей. Такой оттенок придает лицу светлый и свежий вид. Он идеально сочетается с нейтральным макияжем или теплыми естественными тонами. Этот вариант окрашивания подходит почти всем, главное правильно подобранный тон.

К каким стрижкам подходит кашемировый блонд?

Этот цвет волос может выглядеть очень элегантно и стильно на различных стрижках, включая каре, локоны, длинные волосы, стрижки боб и другие.

Как ухаживать за кашемировым блондом

Ухаживая за кашемировым блондом стоит использовать специальные шампуни и кондиционеры для блондинок. Они помогут дольше сохранять ваши волосы мягкими и блестящими. Кроме этого, рекомендовано использовать маски для волос на основе масла кашемира для дополнительного питания волос. Кроме этого, не забывайте о защите от солнца, так как солнечные лучи могут повредить цвет.

Напомним, ранее мы писали о модных оттенках блонда, которые станут хитом 2024 года. Кроме этого, Фокус писал, об окрашивании волос — какие цвета будут в тренде в 2024 году.