Світшоти, блейзери, тренчі та чінос: який одяг для чоловіків буде в тренді весною 2024 (фото)

Чоловічі тренди, так само як і жіночі, не стоять на місці. Сама тому з приходом нового сезону все актуальнішою стає інформація, що повинно бути в чоловічому гардеробі, щоб виглядати стильно та актуально.

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Вибір одягу у демісезон традиційно вважається непростим завданням. Це час між зимою та літом, коли погода може піднести будь-який сюрприз: від морозу зі снігом у квітні до шаленої спеки в середині травня. Отож, по суті, ви опиняєтеся у невизначеності. Ще не так тепло, аби повністю витягнути зі сховку легкі літні речі, проте і не надто холодно, щоб одягати багатошарові елегантні образи. Проте якщо грамотно підійти до вибору демісезонного гардеробу, то ви будете готові до будь-якої погоди у цей нестабільний період. Дизайнери бренду Andreas Moskin Андрій Моськін та Андреас Білоус спеціально для Фокуса розповіли про основні речі чоловічого гардеробу, який буде в тренді цієї весни.

Поло з гудзиками

Багато світових брендів дедалі частіше додають в’язані поло на короткий рукав до своїх круїзних колекцій. Це данина моди 50 та 60-х років, яка сьогодні виглядає свіжо та цікаво. В актуальний сезон варто особливо зосередити свою увагу на цьому елементі одягу, адже він додасть легкості та функціональності вашому весняному образу. Це можуть бути не лише в'язані варіанти із виразною текстурою, а й базові бавовняні чи шовкові однотонні поло. Якщо ви полюбляєте Old money чи Preppy, то можете обрати поло із білими вертикальними смужками.

Чорний блейзер

Цей класичний елемент уже давно став частиною сучасного модного канону. Чорний блейзер сьогодні — це не лише про такі події із чітким дрес-кодом, як весілля чи випускний. Ви легко зможете стилізувати цей елемент одягу із базовою футболкою, худі чи джинсами на кожен день. Чорний блейзер стане в пригоді для весняної капсули, адже з ним ви можете створити як легкий образ із поло на короткий рукав, так і багатошарову стилізацію із джемпером чи базовим худі.

Штани чінос

Важко знайти більш універсальні та водночас стильні штани, ніж чіноси. Можна тримати їх напоготові увесь рік, проте найбільш актуальні та органічно вони виглядають в демісезон. Не важливо яку естетику ви обрали сьогодні — елегантну, smart casual чи навіть old money, вам неодмінно знадобляться чіноси базового кольору. Адже ці штани чудово резонують фактично із будь-яким верхом.

Універсальна сорочка

Ця річ не підійде для формування елегантного образу на вечірку чи бізнес-зустріч, утім треба звернути увагу на функціональність та комфорт цієї сорочки. Вона може слугувати як повноцінний верхній одяг у багатошаровому образі із джемпером та худі, так і самостійним елементом у мінімалістичній стилізації із джинсами та футболкою. До того ж універсальну сорочку базового кольору можна гарно поєднати із класичним пальто. Утім якщо у вас сміливий настрій і ви хочете зробити образ у стилі Grunge, то без вагань беріть двоколірну клітчасту сорочку. Це чудовий варіант для похмурої весняної погоди, особливо на кінець березня.

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Базовий світшот

Комфорт мінімалізм та природність — це головні принципи сучасної моди та й культури споживання загалом. Тож базові світшоти вдалий вибір у сучасному контексті моди та стилю. Вони виникли у спортивній сфері та вперше з'явилися на полі американського футболу, проте сьогодні світшоти частина сучасної класики. Обирайте чорний, темно-синій та класичний сірий кольори, щоб поєднати із максимальною кількістю інших елементів — джинсами, універсальною сорочкою або чіносами. Так ви отримаєте чудовий середній чи навіть верхній шар у вашому образі.

Тренч

Жодна демісезонна капсула уже багато сезонів не може обійтися без класичного тренча. Мало хто знає, проте цей такий знайомий усім верхній одяг прийшов у моду із військового вбрання та першочергово був насамперед функціональним елементом гардероба. Стиль Military сьогодні в тренді, тож сміливо обирайте тренч цього сезону. На дощову погоду обирайте моделі із водовідштовхувальних матеріалів, а на суху погоду можна взяти тренч із бавовни або шерсті. Обидва варіанти додадуть образу позачасової елегантності.

Куртка-бомбер

Ще один елемент військового гардеробу, який буде актуальний цього сезону, — куртка-бомбер. Вперше ця річ була створена на замовлення ВПС Сполучених Штатів. Сьогодні ви можете знайти бомбери у різних модифікаціях та тканинах, тож їх можна легко адаптувати до багатьох стилізацій. Наприклад, бомбер із водовідштовхувального нейлону створить об’ємний силует та буде доцільним у неформальних casual чи military стилізаціях. Бомбер із шерсті та кашеміру прямого силуету краще виглядає у smart casual естетиці.

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