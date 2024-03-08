Які моделі сумок будуть в тренді весною 2024 (фото)

Сумка — невідʼємний атрибут кожної жінки. Окрім того, що вона практична і дозволяє взяти з собою все необхідне, так ще й слугує ідеальним варіантом для доповнення образу, може стати акцентом і чудово підкреслити вашу індивідуальність.

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Звісно, як і все у моді періодично змінюється. Тому Фокус підготував підбірку трендових моделей сумок на весну 2024.

Сумка Крос-боді

Крос-боді-сумки – це один із головних трендів сумок сьогодні. Вони дозволяють зручно носити речі, залишаючи вільними руки. Крім того, крос-боді сумки стильні та зручні для повсякденного використання.

У цьому сезоні ви можете звернути увагу на міні сумки-кросс-боді з ланцюгом, текстильні кросс-боді сумки з вишивкою або аплікацією, спортивні кросс-боді сумки з логотипами відомих брендів, лляні або джинсові кросс-боді сумки в стилі бохо.

Сумка-конверт

Тренд клатчів-конвертів зараз безперечно актуальний! Це універсальний і шикарний аксесуар, який легко доповнить будь-яке вбрання, незалежно від того, збираєтеся ви на вишуканий захід чи просто у справах. Незалежно від того, віддаєте перевагу витонченому шкіряному дизайну чи варіанту з кумедним візерунком, клатч-конверт є трендовим аксесуаром для будь-якої людини.

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Сумка-напівмісяць

Тенденція сумок у формі півкола зараз точно в моді. Це унікальна та шикарна форма, яка дає сучасний відтінок будь-якому вбранню. Незалежно від того, чи шукаєте ви яскравий предмет або просто хочете змінити свій звичний стиль сумки, сумка у формі півкола стане чудовим вибором.

Серед кольорів, що є в тренді для сумок напівмісяця цього сезону, можна виділити нейтральні тони, такі як бежевий, коричневий, червоний і чорний. Також популярними є кольори сезону — м'ятний, ліловий і жовтий. Подумайте про те, щоб додати одну з них у свою колекцію, щоб залишатися в тренді цього сезону.

Сумка-багет

Тренд сумоки-багети зараз популярний у світі моди. Це маленька, тонка і подовжена сумочка, яку зазвичай носять під пахвою, як буханець хліба, звідси й назва "багет". Багато дизайнерів і брендів випустили власні варіанти сумки-багета, що робить її обов’язковим аксесуаром для любителів моди. Від класичного шкіряного дизайну до більш сучасного та химерного стилю, сумка-багет додає шику та модності будь-якому вбранню.

У цьому сезоні варто вибирати сумки-багети в яскравих кольорах, таких як червоний, фіолетовий, жовтий і синій. Також популярні нейтральні відтінки, такі як бежевий, сірий та чорний.

Нагадаємо, раніше ми писали, про тренди, які втратили свою актуальність весною 2024. Крім цього, Фокус писав, який весняний одяг буде в тренді у 2024 році.