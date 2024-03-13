Свитшоты, блейзеры, тренчи и чинос: какая одежда для мужчин будет в тренде весной 2024 (фото)

Мужские тренды, так же как и женские, не стоят на месте. Именно поэтому с приходом нового сезона все актуальнее становится информация, что должно быть в мужском гардеробе, чтобы выглядеть стильно и актуально.

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Выбор одежды в демисезон традиционно считается непростой задачей. Это время между зимой и летом, когда погода может преподнести любой сюрприз: от мороза со снегом в апреле до безумной жары в середине мая. Так что, по сути, вы оказываетесь в неопределенности. Еще не так тепло, чтобы полностью вытащить из тайника легкие летние вещи, но и не слишком холодно, чтобы надевать многослойные элегантные образы. Однако если грамотно подойти к выбору демисезонного гардероба, то вы будете готовы к любой погоде в этот нестабильный период. Дизайнеры бренда Andreas Moskin Андрей Моськин и Андреас Белоус специально для Фокуса рассказали об основных вещах мужского гардероба, который будет в тренде этой весной.

Поло с пуговицами

Многие мировые бренды все чаще добавляют вязаные поло с коротким рукавом в свои круизные коллекции. Это дань моде 50 и 60-х годов, которая сегодня выглядит свежо и интересно. В актуальный сезон стоит особенно сосредоточить свое внимание на этом элементе одежды, ведь он придаст легкости и функциональности вашему весеннему образу. Это могут быть не только вязаные варианты с выразительной текстурой, но и базовые хлопковые или шелковые однотонные поло. Если вы любите Old money или Preppy, то можете выбрать поло с белыми вертикальными полосками.

Черный блейзер

Этот классический элемент уже давно стал частью современного модного канона. Черный блейзер сегодня — это не только о таких событиях с четким дресс-кодом, как свадьба или выпускной. Вы легко сможете стилизовать этот элемент одежды с базовой футболкой, худи или джинсами на каждый день. Черный блейзер пригодится для весенней капсулы, ведь с ним вы можете создать как легкий образ с поло на короткий рукав, так и многослойную стилизацию с джемпером или базовым худи.

Штаны чинос

Трудно найти более универсальные и одновременно стильные брюки, чем чиносы. Можно держать их наготове весь год, однако наиболее актуальны и органично они выглядят в демисезон. Не важно какую эстетику вы выбрали сегодня — элегантную, smart casual или даже old money, вам непременно понадобятся чиносы базового цвета. Ведь эти брюки прекрасно резонируют фактически с любым верхом.

Универсальная рубашка

Эта вещь не подойдет для формирования элегантного образа на вечеринку или бизнес-встречу, впрочем надо обратить внимание на функциональность и комфорт этой рубашки. Она может служить как полноценная верхняя одежда в многослойном образе с джемпером и худи, так и самостоятельным элементом в минималистичной стилизации с джинсами и футболкой. К тому же универсальную рубашку базового цвета можно хорошо совместить с классическим пальто. Впрочем, если у вас смелое настроение и вы хотите сделать образ в стиле Grunge, то без колебаний берите двухцветную клетчатую рубашку. Это отличный вариант для пасмурной весенней погоды, особенно на конец марта.

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Базовый свитшот

Комфорт минимализм и естественность — это главные принципы современной моды и культуры потребления в целом. Поэтому базовые свитшоты удачный выбор в современном контексте моды и стиля. Они возникли в спортивной сфере и впервые появились на поле американского футбола, однако сегодня свитшоты часть современной классики. Выбирайте черный, темно-синий и классический серый цвета, чтобы совместить с максимальным количеством других элементов — джинсами, универсальной рубашкой или чиносами. Так вы получите отличный средний или даже верхний слой в вашем образе.

Тренч

Ни одна демисезонная капсула уже много сезонов не может обойтись без классического тренча. Мало кто знает, однако эта такая знакомая всем верхняя одежда пришла в моду из военной одежды и в первую очередь была прежде всего функциональным элементом гардероба. Стиль Military сегодня в тренде, поэтому смело выбирайте тренч этого сезона. На дождливую погоду выбирайте модели из водоотталкивающих материалов, а на сухую погоду можно взять тренч из хлопка или шерсти. Оба варианта придадут образу вневременной элегантности.

Куртка-бомбер

Еще один элемент военного гардероба, который будет актуален в этом сезоне, — куртка-бомбер. Впервые эта вещь была создана по заказу ВВС Соединенных Штатов. Сегодня вы можете найти бомберы в различных модификациях и тканях, поэтому их можно легко адаптировать ко многим стилизациям. Например, бомбер из водоотталкивающего нейлона создаст объемный силуэт и будет целесообразным в неформальных casual или military стилизациях. Бомбер из шерсти и кашемира прямого силуэта лучше смотрится в smart casual эстетике.

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