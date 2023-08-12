Небо стало червоним: Марокко накрила сильна піщана буря, є жертви (відео)

За даними журналістів, у місті Марракеш загинув 18-річний молодий чоловік після того, як на нього впало дерево через порив вітру.

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У п'ятницю, 11 серпня, місто Марракеш у Марокко накрила сильна піщана буря, яка призвела до жертв і руйнувань. Про це пише видання Morocco World News.

Повідомляється, що від стихії постраждав туристичний центр. Як зазначають журналісти, піщана буря занурила населений пункт у хаос. У мережі також з'явилися відео, на яких видно, що через бурю небо в місті набуло червоного відтінку.

Піщана буря в Марокко

У Головному управлінні метеорології зазначили, що піщана буря супроводжувалася потужними поривами вітру зі швидкістю до 80 кілометрів на годину. Буря завдала істотної шкоди будівлям та інфраструктурі. Також було повалено дерева.

Журналісти повідомили про загибель 18-річного молодого чоловіка. Через порив вітру на хлопця впало дерево. Ще один чоловік отримав травму, бувши придавленим масивним колесом.

Нагадаємо, 6 серпня в повіті Пін'юань східнокитайської провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5. За словами офіційних осіб, 21 людина з міст Дечжоу і Ляочен дістала поранення.

Раніше, 19 липня, Північну Кароліну накрив торнадо. За даними ЗМІ, на території США вирував вітер зі швидкістю понад 240 кілометрів на годину. Унаслідок негоди поранення дістали майже два десятки людей.