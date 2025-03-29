Пылевая буря накрывает две области Украины: где усложнятся погодные условия (карта)

К вечеру субботы, 29 марта, начало пылевой бури уже фиксируют в Николаевской области и сильный ветер будет удерживаться в Украине до конца текущих суток.

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Такие данные обнародовали в Укргидрометцентре.

Пылевую бурю фиксируют в Первомайске Фото: Укргидрометцентр

Отмечается, что вскоре пылевая буря ожидается также и в Одесской области.

В то же время в южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с с удержанием до конца суток.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий", — предупредили в Укргидрометцентре, классифицировав синоптические условия І уровнем опасности, желтым.

Области, где ожидается сильный ветер, выделены желтым цветом Фото: Укргидрометцентр

Тем временем в соцсетях публикуют, как на трассе "Николаев — Одесса" начала понемногу ухудшаться видимость из-за пыли в воздухе.

Напомним, в конце сентября 2024 года жители Харькова, Днепра, Сум, Полтавы и Луганска жаловались на облако пыли, которое окутало эти города. Жителям было трудно дышать, а на автомобилях появился грязный налет.

Также Фокус писал, как в начале апреля прошлого года в столичном регионе из-за сильной песчано-пылевой бури, которая пришла из Сахары, наблюдалось значительное ухудшение погодных условий. Мощный ветер срывал крыши на многоквартирных домах в Ворзеле, Гостомеле, Ирпене.

В феврале 2025 года сервис мониторинга погоды Ventusky прогнозировал пылевую бурю, которая двигалась из Польши, Сербии и Болгарии в Украину. Самый высокий уровень загрязнения тогда ожидался в Житомире.