Украину накроет "грязное облако": можно ли выходить на улицу (карта)

Пылевая буря движется из Польши, Сербии и Болгарии, самый высокий уровень загрязнения ожидается в Житомире. Некоторые люди почувствуют ухудшение состояния здоровья.

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На Украину снова надвигается "грязное облако", пыль в воздухе ожидается уже на этой неделе. Об этом свидетельствуют метеокарты ресурса Ventusky.

Качество воздуха в Украине начнет ухудшаться с 12 февраля, самая загрязненная атмосфера будет в Житомире (почти 130 единиц, "очень нездоровый" уровень). По Киеву и области показатели немного превысят 80 единиц.

Пылевая буря распространится на восток Украины

Далее пылевая буря распространится на другие регионы страны. В Харьковской и Днепропетровской областях уровень загрязнения воздуха поднимется более, чем на 90 единиц.

Судя по картам, пылевая буря движется из европейских стран — Польши, Сербии и Болгарии.

Пылевая буря движется из европейских стран

Люди, имеющие заболевания дыхательных органов, почувствуют ухудшение самочувствия. Они могут ощущать дискомфорт при дыхании во время нахождения на улице.

Напомним, летом прошлого года на мир обрушилась сильная пылевая буря, ее длина превысила 320 километров.

В конце сентября 2024 года Украину накрывала пылевая буря. Целые облака пыли наблюдались в Днепре, Полтаве, Сумах и Харькове.