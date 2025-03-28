Перемир'я на землі: які виникнуть проблеми – Фесенко розповів про ключові труднощі в мирному процесі

Головна проблема полягатиме в тому, що на багатьох ділянках не має стабільної лінії фронту і відповідно буде вкрай важко визначити лінію зіткнення, говорить Фесенко.

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Президент Зеленський, коментуючи під час візиту до Франції перші практичні результати мирних перемовин у Ер-Ріяді, заявив, що мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі вже почав діяти. Політолог Володимир Фесенко розповів Фокусу, які надалі можуть виникнути проблеми у встановленні перемир'я на землі.

Коментуючи Фокусу у статті Путін не помре, Трамп не охолоне: якими є варіанти продовження мирного процесу, яким чином дипломатичні перемовини впливають на війну політолог Володимир Фесенко зазначив: "В такому разі йдеться скоріше про зворотний зв’язок. Тобто, не стільки переговори впливають на війну, скільки навпаки. Росія може користатися постійними коливаннями американської позиції, як це було під час припинення постачання нам зброї і надання розвідувальної та супутникової інформації. На жаль, ось це безпосередньо впливає на хід бойових дій. І найважчими в цьому сенсі будуть переговори щодо припинення вогню на суходолі. Головна проблема полягатиме в тому, що на багатьох ділянках не має стабільної лінії фронту і відповідно буде вкрай важко визначити лінію зіткнення".

Між тим, прогнозує політолог, навряд чи те, чого так прагнуть росіяни, а саме щоб Україна ще до припинення вогню віддала їм Херсон, Запоріжжя і щоб лінією зіткнення були адміністративні кордони анексованих регіонів, відбудеться. "Я абсолютно переконаний в тому, що Україна на такий крок не піде, адже для нас це така ж червона лінія, як і невизнання окупованих територій російськими", — резюмував Фесенко.

Більш детально читайте в матеріалі Фокусу "30-денне перемир’я Росії і України: як Путін може зірвати перемовини".