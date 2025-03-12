До настання 30-денного перемир"я росіяни активно наступатимуть на землі, – експерт

Очільник української делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії Андрій Єрмак заявив, що обговорення конкретних деталей щодо 30-денного перемир’я розпочнеться вже наступного тижня. Експерт Олександр Краєв розповів Фокусу, що може робити Путін до переговорів з США.

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Коментуючи Фокусу підсумки перемовин в Саудівській Аравії в статі 30-денне перемирʼя Росії і України: як Путін може зірвати перемовини, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив наступне: "Усі "пастки" Кремля проявляться ще до старту безпосередніх переговорів про укладання договору про перемир’я. А наразі росіяни намагаються використати паузу перед своєю чіткою відповіддю щодо перемир’я максимально "ефективно", активно обстрілюючи українські міста і паралельно намагаючись наступати практично по усій лінії бойового зіткнення. Тобто, вони самі розуміють, що після припинення вогню вже не можна буде виставляти усі звичні забаганки – територіальні та інші".

На переконання експерта, з погляду Кремля, РФ нині тримає ініціативу не лише на Курщині, а й на Донеччині та Харківщині, тому Путін намагатиметься усіляко тягнути час. "В такій ситуації ключове завдання України полягає в тому, щоб залишатися на контакті з американцями, допоки Москва не продемонструвала чітку позицію готовності до 30-денного перемир’я", — наголошує Олександр Краєв.

При цьому, застерігає аналітик, після досить вдалих переговорів у Джидді українській владі варто сконцентруватися на тому, щоб на кожному наступному перемовному етапі синхронізувати дії з адміністрацією Трампа і лише спільно з нею просуватися далі по шляху до встановлення повноцінного миру в Україні.

Більш детально читайте у матеріалі Фокусу "30-денне перемирʼя Росії і України: як Путін може зірвати перемовини".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що у Саудівській Аравії підіймали багато важливих питань, але "точково". Глава держави висловив сподівання, що в разі відмови Кремля на пропозицію щодо припинення вогню США виконають свою обіцянку.