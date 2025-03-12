До наступления 30-дневного перемирия россияне будут активно наступать на земле, — эксперт

Глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Андрей Ермак заявил, что обсуждение конкретных деталей по 30-дневному перемирию начнется уже на следующей неделе. Эксперт Александр Краев рассказал Фокусу, что может делать Путин до переговоров с США.

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Комментируя Фокусу итоги переговоров в Саудовской Аравии в статье 30-дневное перемирие России и Украины: как Путин может сорвать переговоры, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил следующее: "Все "ловушки" Кремля проявятся еще до старта непосредственных переговоров о заключении договора о перемирии. А пока россияне пытаются использовать паузу перед своим четким ответом о перемирии максимально "эффективно", активно обстреливая украинские города и параллельно пытаясь наступать практически по всей линии боевого соприкосновения. То есть, они сами понимают, что после прекращения огня уже нельзя будет выставлять все привычные прихоти — территориальные и другие".

По убеждению эксперта, с точки зрения Кремля, РФ сейчас держит инициативу не только в Курской, но и в Донецкой и Харьковской областях, поэтому Путин будет пытаться всячески тянуть время. "В такой ситуации ключевая задача Украины заключается в том, чтобы оставаться на контакте с американцами, пока Москва не продемонстрировала четкую позицию готовности к 30-дневному перемирию", — отмечает Александр Краев.

При этом, предостерегает аналитик, после достаточно удачных переговоров в Джидде украинской власти стоит сконцентрироваться на том, чтобы на каждом следующем переговорном этапе синхронизировать действия с администрацией Трампа и только совместно с ней продвигаться дальше по пути к установлению полноценного мира в Украине.

Более подробно читайте в материале Фокуса "30-дневное перемирие России и Украины: как Путин может сорвать переговоры".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Саудовской Аравии поднимали много важных вопросов, но "точечно". Глава государства выразил надежду, что в случае отказа Кремля на предложение о прекращении огня США выполнят свое обещание.