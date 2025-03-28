Перемирие на земле: какие возникнут проблемы — Фесенко рассказал о ключевых трудностях в мирном процессе

Главная проблема будет заключаться в том, что на многих участках нет стабильной линии фронта и соответственно будет крайне трудно определить линию соприкосновения, говорит Фесенко.

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Президент Зеленский, комментируя во время визита во Францию первые практические результаты мирных переговоров в Эр-Рияде, заявил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре уже начал действовать. Политолог Владимир Фесенко рассказал Фокусу, какие в дальнейшем могут возникнуть проблемы в установлении перемирия на земле.

Комментируя Фокусу в статье Путин не умрет, Трамп не остынет: каковы варианты продолжения мирного процесса, каким образом дипломатические переговоры влияют на войну политолог Владимир Фесенко отметил: "В данном случае речь идет скорее об обратной связи. То есть, не столько переговоры влияют на войну, сколько наоборот. Россия может пользоваться постоянными колебаниями американской позиции, как это было во время прекращения поставок нам оружия и предоставления разведывательной и спутниковой информации. К сожалению, вот это непосредственно влияет на ход боевых действий. И самыми тяжелыми в этом смысле будут переговоры по прекращению огня на суше. Главная проблема будет заключаться в том, что на многих участках нет стабильной линии фронта и соответственно будет крайне трудно определить линию соприкосновения".

Между тем, прогнозирует политолог, вряд ли то, чего так хотят россияне, а именно чтобы Украина еще до прекращения огня отдала им Херсон, Запорожье и чтобы линией соприкосновения были административные границы аннексированных регионов, произойдет. "Я абсолютно убежден в том, что Украина на такой шаг не пойдет, ведь для нас это такая же красная линия, как и непризнание оккупированных территорий российскими", — резюмировал Фесенко.

Более подробно читайте в материале Фокуса "30-дневное перемирие России и Украины: как Путин может сорвать переговоры".