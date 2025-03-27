Українські страхові компанії пропонують громадянам поліси, які включають зокрема і покриття воєнних ризиків. Чи всі страхові випадки підлягають відшкодуванню, які програми страхового захисту житла, здоров’я та авто є в Україні та коли можна розраховувати на медичну допомогу за страховкою, з’ясовував Фокус.

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Страхування різних ризиків, пов’язаних з війною, раніше 2022 року українські компанії не пропонували. Це зрозуміло, адже і в світовій практиці такі ризики також часто підпадають під визначення форс-мажорних обставин, і при їх настанні страхове покриття не діє. Проте повномасштабне вторгнення змусило вітчизняні компанії передивитись умови полісів, і наразі в різних страхових програмах і для бізнесу, і для громадян вже покриваються воєнні ризики, як-то влучання уламків БПЛА, ракет, пошкодження від дії вибухових пристроїв. Детально про КАСКО, страхування нерухомого майна і здоров’я в умовах війни в Україні – у матеріалі Фокусу.

Автострахування: які воєнні ризики передбачені програмами КАСКО

Страхування автомобілів за програмами КАСКО сьогодні зазвичай передбачає покриття більшості воєнних ризиків. Як розповів Фокусу Костянтин Ватан, директор з організації роздрібних продажів НАСК ОРАНТА, компанія не пропонує окрему програму виключно з покриттям воєнних ризиків, а натомість включає такі ризики у комплексний захист – до програми "Надійне КАСКО".

Сучасні поліси КАСКО покривають падіння уламків чи інших предметів внаслідок обстрілів Фото: УНІАН

"Ми забезпечуємо страховий захист від таких ризиків, як наслідки падіння ракет, дронів, засобів ППО, наїзду на міни, зіткнення з військовою технікою чи удару звукової хвилі. Поліс покриває не лише воєнні ризики, а й стандартні загрози, такі як дорожньо-транспортні пригоди, викрадення, стихійні лиха чи протиправні дії третіх осіб, із загальною страховою сумою до 7 млн гривень, а за воєнними ризиками – до 2 млн гривень", — зазначає Костянтин Ватан. І додає: страховка діє на підконтрольній території України, у країнах Європи та СНД, за винятком РФ і Білорусі, але не поширюється на тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій.

У СК ARX кажуть, що з перших місяців повномасштабного вторгнення почали надавати покриття воєнних ризиків – до 10% вартості авто на певних територіях, а вже у 2023 році з’явились продукти на повну вартість покриття авто у разі воєнних ризиків. Йдеться про комплексну програму КАСКО "Залізний купол", що покриває виключно воєнні ризики на повну вартість авто. Такий поліс можливо придбати окремо, не маючи стандартного КАСКО, і коштує він значно дешевше, зауважили у СК ARX.

Можна придбати комплексну страховку з воєнними ризиками, а можна і окремий поліс, де лише воєнні ризики, кажуть фахівці Фото: Pexels

"Якщо за пошкодження квартир та будинків можна отримати компенсацію за програмою "єВідновлення", то автомобілі залишаються досі беззахисними. Українець залишається сам на сам з пошкодженим автомобілем, якщо він не був застрахований по КАСКО "Залізний купол" або не мав розширене КАСКО з цим покриттям", — зазначив у коментарі Фокусу В’ячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії ARX Lifе, заступник голови правління страхової ARX. За його словами, КАСКО "Залізний купол" покриває пошкодження чи повну втрату авто через ракети, безпілотні літальні апарати, засобів ППО та іншої зброї, а клієнт може обрати термін дії полісу від 3 міс до року.

Які воєнні ризики покривають поліси КАСКО

падіння ракет;

падіння дронів;

падіння засобів ППО та їх уламків;

ударні (звукові хвилі);

пожежа внаслідок військових дій;

наїзд або зіткнення з військовою технікою.

Покриває воєнні ризики поліс КАСКО від СК ІНГО — воєнні ризики включені до стандартного покриття полісу КАСКО без додаткової оплати. Проте у компанії є і окремий поліс "КАСКО. Відбій тривоги" — ця програма створена саме для покриття воєнних ризиків та передбачає страхову суму до 3 млн. грн. "За спеціальним договором автострахування ІНГО відшкодує збитки у разі, якщо авто буде пошкоджене прямим влучанням ракети чи дрону або уламками, пожежею, що виникла через обстріл, ударною звуковою хвилею або через наїзд військової техніки. Окрім безпосередньої виплати за шкоду автомобілю, ІНГО додатково компенсує витрати на документи, які підтверджують факт страхового випадку та розмір завданої шкоди", — розповів Фокусу директор з роздрібного бізнесу СК ІНГО Микола Матика.

Сьогодні в Україні тариф комплексного КАСКО з покриттям воєнних ризиків може становити 3,8-9%. Тоді як окремі страхові програми КАСКО, що включають воєнні ризики, коштують дешевше: від 0,9% до 2% вартості авто.

Захист майна: чи покриваються воєнні ризики у полісах страхування нерухомості

Страхування нерухомості – квартир, дач, приватних будинків – також сьогодні включає покриття воєнних ризиків, адже під час війни українські оселі щодня обстрілюють ЗС РФ, і також щодня відбувається руйнування приватних і багатоквартирних будинків. У СК ІНГО розповіли, що пропонують програми для страхування квартир та будинків з покриттям воєнних ризиків.

Програми страхування нерухомості включають відшкодування збитків, спричинених воєнними діями, зокрема внаслідок дій мін, торпед, ракет, бомб, снарядів, обстрілів Фото: УНІАН

"Покриття воєнних ризиків означає, що страхова компанія бере на себе зобов’язання провести відшкодування збитків за пошкоджене житло, що сталися через воєнні дії. Серед причин руйнування будівель: влучення снарядів, ракет, дронів та їх уламків, мін, куль, тощо та наслідки вибухів — вибиті шиби й інші пошкодження нерухомого майна. При страхуванні квартири або будинку страхове покриття поширюється як на рухоме та нерухоме майно (оздоблення, ремонт, інженерні та інші комунікації, меблі, побутову та іншу техніку тощо), так і на відповідальність перед сусідами (чи іншими особами)", — каже Микола Матика. І додає: страхову суму можна обирати на власний розсуд у діапазоні від 250 тис. грн до 2 млн. грн., а ліміт відшкодування за елементами оздоблення та комунікаціями складає 70% від страхової суми по квартирі, ліміт відшкодування на внутрішнє майно квартири — 30%.

У СК ARX пояснили: застрахувати житло від наслідків ракетних атак чи атак БПЛА в Україні зараз можна, як у комплексі з іншими ризиками, так і окремо. "Страхуванню не підлягають ушкодження від гранат, мін, стрілецької ядерної зброї, ствольної артилерії тощо. Часто компанії запроваджують регіональні обмеження стосовно можливості страхування нерухомості — так звану безпекову зону в кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення", — розповідає В’ячеслав Гавриленко.

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За словами Костянтина Ватана, в ОРАНТІ є страховий продукт "Рідна квартира", що передбачає страховий захист квартир площею до 300 кв.м. і вартістю до 10 млн грн, включаючи конструктивні елементи, внутрішнє оздоблення, інженерні комунікації, а також рухоме майно. Також в разі нещасного випадку, зокрема спричиненого воєнними діями, компанія відшкодовує витрати на лікування домашніх улюбленців.

Обираючи страховий поліс, потрібно впевнитись, що в умовах йдеться про покриття воєнних ризиків, кажуть експерти Фото: УНІАН

"Програма включає відшкодування збитків, спричинених воєнними діями, зокрема внаслідок дій мін, торпед, ракет, бомб, снарядів, обстрілу, уламків від розірваних снарядів, наїзду воєнної техніки, звукової хвилі від розірвання боєприпасів, а також падіння військових літаків, безпілотних апаратів чи їх уламків, включно зі збитими літаками цивільної авіації. Обсяг покриття воєнних ризиків становить 30% від загальної страхової суми, але не більше 600 тис. грн.", — пояснив експерт.

Застрахувати майно від влучання ракет і дронів не можна на тимчасово окупованій території, а також в деяких областях, що наближені до лінії фронту: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Херсонська.

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Щоб отримати відшкодування в разі настання воєнного ризику, потрібно звернутись до страхової компанії та слідувати інструкціям співробітників колл-центру. Обов’язково потрібно повідомити про випадок, наприклад, падіння уламків БПЛА на будинок, державні органи чи установи, звернення до яких передбачене чинним законодавством України (наприклад, поліцію, пожежну службу, ДСНС тощо). За словами В’ячеслава Гавриленка, одним з додаткових обов’язків є подача до відповідних державних органів письмової заяви щодо кримінального правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" і отримання витягу з ЄРДР за цією статтею Кримінального кодексу України.

"Для отримання відшкодування ІНГО вимагає мінімум документів. В першу чергу — письмове повідомлення про настання події та договір страхування. Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі довідки з поліції, яку теж потрібно долучити до страхової справи. Також знадобляться паспорт та ІПН страхувальника чи вигодонабувача, документи, що підтверджують право власності на застраховане майно та власне заяву про виплату страхового відшкодування. Огляд пошкоджень спеціалісти проводять протягом 1-2 дні, а калькуляцію вартості ремонту виконуємо протягом 2-3-х днів. Сама страхова виплата відбувається у термін до 10 днів", — розповів Фокусу Микола Матика.

Щоб отримати відшкодування в разі настання воєнного ризику, потрібно звернутись до страхової компанії, слідувати інструкціям оператора та обов’язково повідомити про випадок у державні органи

Що ж стосується тарифу страхування нерухомості, то він зазвичай становить 0,42-0,98% вартості квартири чи будинку, а оформлюється такий страховий поліс на 3, 6 або 12 місяців. В деяких полісах компанії передбачають також покриття видатків на відновлення документів, переїзд до тимчасового житла, розчищення території після настання страхового випадку (вивезення сміття, утилізація залишків майна). Але по таким опціям у договорі завжди вказується чіткий ліміт, наприклад, 20 чи 30 тис грн.

Отримати медичну допомогу: чи передбачають поліси ДМС покриття воєнних ризиків

Одним з найважливіших полісів з покриттям воєнних ризиків, які пропонують страхові компанії, є ДМС – добровільне медичне страхування. У СК ІНГО кажуть: компанія покриває лікування шкоди здоров'ю через війну, і це покриття включено в усі поліси медичного страхування ІНГО без доплати. "Якщо застрахована людина потрапила під обстріл або постраждала від руйнування будинку, який був під обстрілами, то ІНГО покриє лікування в такій ситуації. Якщо застрахована у нас цивільна особа отримає будь-який розлад здоров’я через воєнні дії, ми організуємо медичну допомогу та сплатимо за неї. Головне, щоб людина перебувала не на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій", — повідомив Микола Матика.

Медична допомога доступна за полісами ДМС - такі страховки включають воєнні ризики Фото: УНІАН

Вікторія Островерха, директорка департаменту медичного страхування НАСК ОРАНТА, зауважила, щоу медичному страхуванні компанія фокусується на корпоративному сегменті. Натомість для фізичних осіб пропонує комплексний продукт "Особиста безпека", який передбачає страховий захист від нещасного випадку та медичне страхування з широким покриттям, включаючи воєнні ризики. Такий поліс діє на території України, за винятком тимчасово окупованих регіонів, де надання послуг ускладнене через відсутність інфраструктури та договірних медичних закладів.

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"Для цивільних осіб, які проживають у містах поблизу лінії фронту, можливість скористатися полісом медичного страхування залежить від доступності медичних закладів-партнерів у цих регіонах. Ми співпрацюємо з широкою мережею клінік і лікарень, але в зонах підвищеного ризику їхня робота може бути обмежена через безпекові фактори або пошкодження інфраструктури. У таких випадках ми пропонуємо застрахованим особам альтернативу – дистанційні консультації з терапевтами та вузькопрофільними спеціалістами через онлайн-платформи", — зазначила Вікторія Островерха.

Комплексна страховка ДМС включає і амбулаторне лікування, і аналізи та дослідження, і стаціонарну допомогу Фото: Getty

За її словами, вартість полісу медичного страхування залежить від кількох ключових факторів: обсягу покриття, переліку медичних послуг, рівня клінік, у яких бажає обслуговуватися застрахована особа, а також додаткових опцій, таких як покриття військових ризиків чи стоматологічних послуг.

Загалом застрахувати здоров’я на рік з покриттям воєнних ризиків, залежно від опцій полісу, рівня клінік і страхової суми, можна в межах 9-45 тис. грн. І за останній рік страховки ДМС подорожчали в середньому на 20–25%.