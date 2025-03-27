Украинские страховые компании предлагают гражданам полисы, которые включают, в том числе и покрытие военных рисков. Все ли страховые случаи подлежат возмещению, какие программы страховой защиты жилья, здоровья и авто есть в Украине и когда можно рассчитывать на медицинскую помощь по страховке, выяснял Фокус.

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Страхование различных рисков, связанных с войной, раньше 2022 года украинские компании не предлагали. Это понятно, ведь и в мировой практике такие риски также часто подпадают под определение форс-мажорных обстоятельств, и при их наступлении страховое покрытие не действует. Однако полномасштабное вторжение заставило отечественные компании пересмотреть условия полисов, и сейчас в различных страховых программах и для бизнеса, и для граждан уже покрываются военные риски, такие как попадание обломков БПЛА, ракет, повреждения от действия взрывных устройств. Подробно о КАСКО, страховании недвижимого имущества и здоровья в условиях войны в Украине — в материале Фокуса.

Автострахование: какие военные риски предусмотрены программами КАСКО

Страхование автомобилей по программам КАСКО сегодня обычно предусматривает покрытие большинства военных рисков. Как рассказал Фокусу Константин Ватан, директор по организации розничных продаж НАСК ОРАНТА, компания не предлагает отдельную программу исключительно с покрытием военных рисков, а вместо этого включает такие риски в комплексную защиту — в программу "Надійне КАСКО".

Современные полисы КАСКО покрывают падение обломков или других предметов в результате обстрелов Фото: УНИАН

"Мы обеспечиваем страховую защиту от таких рисков, как последствия падения ракет, дронов, средств ПВО, наезда на мины, столкновения с военной техникой или удара звуковой волны. Полис покрывает не только военные риски, но и стандартные угрозы, такие как дорожно-транспортные происшествия, угон, стихийные бедствия или противоправные действия третьих лиц, с общей страховой суммой до 7 млн гривен, а по военным рискам — до 2 млн гривен", — отмечает Константин Ватан. И добавляет: страховка действует на подконтрольной территории Украины, в странах Европы и СНГ, за исключением РФ и Беларуси, но не распространяется на временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий.

В СК ARX говорят, что с первых месяцев полномасштабного вторжения начали предоставлять покрытие военных рисков — до 10% стоимости авто на определенных территориях, а уже в 2023 году появились продукты на полную стоимость покрытия авто в случае военных рисков. Речь идет о комплексной программе КАСКО "Залізний купол", покрывающей исключительно военные риски на полную стоимость авто. Такой полис можно приобрести отдельно, не имея стандартного КАСКО, и стоит он значительно дешевле, отметили в СК ARX.

Можно приобрести комплексную страховку с военными рисками, а можно и отдельный полис, где только военные риски, говорят специалисты Фото: Pexels

"Если за повреждение квартир и домов можно получить компенсацию по программе "єВідновлення", то автомобили остаются до сих пор беззащитными. Украинец остается один на один с поврежденным автомобилем, если он не был застрахован по КАСКО "Железный купол" или не имел расширенное КАСКО с этим покрытием", — отметил в комментарии Фокусу Вячеслав Гавриленко, генеральный директор компании ARX Lifе, заместитель председателя правления страховой ARX. По его словам, КАСКО "Железный купол" покрывает повреждения или полную потерю авто из-за ракет, беспилотных летательных аппаратов, средств ПВО и другого оружия, а клиент может выбрать срок действия полиса от 3 мес до года.

Какие военные риски покрывают полисы КАСКО

падение ракет;

падение дронов;

падение средств ПВО и их обломков;

ударные (звуковые волны);

пожар в результате военных действий;

наезд или столкновение с военной техникой.

Покрывает военные риски полис КАСКО от СК ИНГО — военные риски включены в стандартное покрытие полиса КАСКО без дополнительной оплаты. Однако у компании есть и отдельный полис "КАСКО. Відбій тривоги" — эта программа создана именно для покрытия военных рисков и предусматривает страховую сумму до 3 млн. грн. "По специальному договору автострахования ИНГО возместит убытки в случае, если авто будет повреждено прямым попаданием ракеты или дрона или обломками, пожаром, возникшим из-за обстрела, ударной звуковой волной или из-за наезда военной техники. Кроме непосредственной выплаты за ущерб автомобилю, ИНГО дополнительно компенсирует расходы на документы, подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного ущерба", — рассказал Фокусу директор по розничному бизнесу СК ИНГО Николай Матыка.

Сегодня в Украине тариф комплексного КАСКО с покрытием военных рисков может составлять 3,8-9%. Тогда как отдельные страховые программы КАСКО, включающие военные риски, стоят дешевле: от 0,9% до 2% страховой суммы.

Защита имущества: покрываются ли военные риски в полисах страхования недвижимости

Страхование недвижимости — квартир, дач, частных домов — также сегодня включает покрытие военных рисков, ведь во время войны украинские дома ежедневно обстреливают ВС РФ, и также ежедневно происходит разрушение частных и многоквартирных домов. В СК ИНГО рассказали, что предлагают программы для страхования квартир и домов с покрытием военных рисков.

Программы страхования недвижимости включают возмещение убытков, вызванных военными действиями, в частности в результате действий мин, торпед, ракет, бомб, снарядов, обстрелов Фото: УНИАН

"Покрытие военных рисков означает, что страховая компания берет на себя обязательства провести возмещение убытков за поврежденное жилье, произошедшие из-за военных действий. Среди причин разрушения зданий: попадание снарядов, ракет, дронов и их обломков, мин, пуль и т.д. и последствия взрывов — выбитые стекла и другие повреждения недвижимого имущества. При страховании квартиры или дома страховое покрытие распространяется как на движимое и недвижимое имущество (отделка, ремонт, инженерные и другие коммуникации, мебель, бытовую и другую технику и т.д.), так и на ответственность перед соседями (или другими лицами)", — говорит Николай Матыка. И добавляет: страховую сумму можно выбирать по своему усмотрению в диапазоне от 250 тыс. грн до 2 млн. грн., а лимит возмещения по элементам отделки и коммуникациями составляет 70% от страховой суммы по квартире, лимит возмещения на внутреннее имущество квартиры — 30%.

В СК ARX объяснили: застраховать жилье от последствий ракетных атак или атак БПЛА в Украине сейчас можно, как в комплексе с другими рисками, так и отдельно. "Страхованию не подлежат повреждения от гранат, мин, стрелкового ядерного оружия, ствольной артиллерии и тому подобное. Часто компании вводят региональные ограничения по возможности страхования недвижимости — так называемую зону безопасности в несколько десятков километров от линии соприкосновения", — рассказывает Вячеслав Гавриленко.

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По словам Константина Ватана, у ОРАНТЫ есть страховой продукт "Рідна квартира", предусматривающий страховую защиту квартир площадью до 300 кв.м. и стоимостью до 10 млн грн, включая конструктивные элементы, внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, а также движимое имущество. Также в случае несчастного случая, в том числе вызванного военными действиями, компания возмещает расходы на лечение домашних любимцев.

Выбирая страховой полис, нужно убедиться, что в условиях речь идет о покрытии военных рисков, говорят эксперты Фото: УНИАН

"Программа включает возмещение убытков, вызванных военными действиями, в частности в результате действий мин, торпед, ракет, бомб, снарядов, обстрела, обломков от разорванных снарядов, наезда военной техники, звуковой волны от разрыва боеприпасов, а также падения военных самолетов, беспилотных аппаратов или их обломков, включая сбитые самолеты гражданской авиации. Объем покрытия военных рисков составляет 30% от общей страховой суммы, но не более 600 тыс. грн.", — пояснил эксперт.

Застраховать имущество от попадания ракет и дронов нельзя на временно оккупированной территории, а также в некоторых областях, приближенных к линии фронта: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Херсонская.

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Чтобы получить возмещение в случае наступления военного риска, нужно обратиться в страховую компанию и следовать инструкциям сотрудников колл-центра. Обязательно нужно сообщить о случае, например, падение обломков БПЛА на дом, государственные органы или учреждения, обращение в которые предусмотрено действующим законодательством Украины (например, полицию, пожарную службу, ГСЧС и т.д.). По словам Вячеслава Гавриленко, одной из дополнительных обязанностей является подача в соответствующие государственные органы письменного заявления об уголовном правонарушении по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" и получение выписки из ЕРДР по этой статье Уголовного кодекса Украины.

"Для получения возмещения ИНГО требует минимум документов. В первую очередь — письменное уведомление о наступлении события и договор страхования. Факт наступления страхового случая устанавливается на основании справки из полиции, которую тоже нужно приобщить к страховому делу. Также понадобятся паспорт и ИНН страхователя или выгодоприобретателя, документы, подтверждающие право собственности на застрахованное имущество и собственно заявление о выплате страхового возмещения. Осмотр повреждений специалисты проводят в течение 1-2 дней, а калькуляцию стоимости ремонта выполняем в течение 2-3-х дней. Сама страховая выплата происходит в срок до 10 дней", — рассказал Фокусу Николай Матыка.

Чтобы получить возмещение в случае наступления военного риска, нужно обратиться в страховую компанию, следовать инструкциям оператора и обязательно сообщить о случае в государственные органы

Что же касается тарифа страхования недвижимости, то он обычно составляет 0,42-0,98% страховой суммы, а оформляется такой страховой полис на 3, 6 или 12 месяцев. В некоторых полисах компании предусматривают также покрытие расходов на восстановление документов, переезд во временное жилье, расчистку территории после наступления страхового случая (вывоз мусора, утилизация остатков имущества). Но по таким опциям в договоре всегда указывается четкий лимит, например, 20 или 30 тыс грн.

Получить медицинскую помощь: предусматривают ли полисы ДМС покрытие военных рисков

Одним из важнейших полисов с покрытием военных рисков, которые предлагают страховые компании, является ДМС — добровольное медицинское страхование. В СК ИНГО говорят: компания покрывает лечение вреда здоровью из-за войны, и это покрытие включено во все полисы медицинского страхования ИНГО без доплаты. "Если застрахованный человек попал под обстрел или пострадал от разрушения дома, который был под обстрелами, то ИНГО покроет лечение в такой ситуации. Если застрахованное у нас гражданское лицо получит какое-либо расстройство здоровья из-за военных действий, мы организуем медицинскую помощь и оплатим ее. Главное, чтобы человек находился не на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий", — сообщил Николай Матыка.

Медицинская помощь доступна по полисам ДМС — такие страховки включают военные риски Фото: УНИАН

Виктория Островерха, директор департамента медицинского страхования НАСК ОРАНТА, отметила, что в медицинском страховании компания фокусируется на корпоративном сегменте. Зато для физических лиц предлагает комплексный продукт "Особиста безпека", который предусматривает страховую защиту от несчастного случая и медицинское страхование с широким покрытием, включая военные риски. Такой полис действует на территории Украины, за исключением временно оккупированных регионов, где предоставление услуг затруднено из-за отсутствия инфраструктуры и договорных медицинских учреждений.

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"Для гражданских лиц, проживающих в городах вблизи линии фронта, возможность воспользоваться полисом медицинского страхования зависит от доступности медицинских учреждений-партнеров в этих регионах. Мы сотрудничаем с широкой сетью клиник и больниц, но в зонах повышенного риска их работа может быть ограничена из-за факторов безопасности или повреждения инфраструктуры. В таких случаях мы предлагаем застрахованным лицам альтернативу — дистанционные консультации с терапевтами и узкопрофильными специалистами через онлайн-платформы", — отметила Виктория Островерха.

Комплексная страховка ДМС включает и амбулаторное лечение, и анализы и исследования, и стационарную помощь Фото: Getty

По ее словам, стоимость полиса медицинского страхования зависит от нескольких ключевых факторов: объема покрытия, перечня медицинских услуг, уровня клиник, в которых желает обслуживаться застрахованное лицо, а также дополнительных опций, таких как покрытие военных рисков или стоматологических услуг.

В целом застраховать здоровье на год с покрытием военных рисков, в зависимости от опций полиса, уровня клиник и страховой суммы, можно в пределах 9-45 тыс. грн. И за последний год страховки ДМС подорожали в среднем на 20-25%.