Воєнні ризики в страхуванні: виклики та рішення для України

Війна в Україні зробила страхування воєнних ризиків невід’ємною частиною повсякденного життя. Але непередбачуваність таких подій, територіальні обмеження та економічні реалії створюють для страховиків серйозні перешкоди. Як компанії долають ці бар’єри і які підходи пропонують українцям? Про ключові проблеми та можливі шляхи їх вирішення говорять експерти однієї з найстарішої страхової компанії України – НАСК ОРАНТА.

Related video

Оцінка та покриття воєнних ризиків

Оцінка воєнних ризиків залишається головним викликом. На відміну від дорожніх аварій чи стихійних лих, імовірність падіння уламків чи вибухів складно спрогнозувати, а збитки, хоч і значні, зазвичай локальні, а не масові. Окремі поліси для таких ризиків на ринку тестувалися, але виявилися дорогими через точкову специфіку. Наприклад, НАСК ОРАНТА після спроби запуску програми "КАСКО Мілітарі" дійшла висновку, що комплексний підхід ефективніший. У їхній програмі автострахування воєнні ризики з покриттям до 2 млн грн поєднані зі стандартними (до 7 млн грн), що дозволяє розподілити навантаження й утримувати доступні тарифи. Ця тенденція відображає загальноринкову стратегію: компанії уникають вузькоспеціалізованих продуктів, віддаючи перевагу універсальності.

Географічні обмеження ускладнюють ситуацію. Страхування в зонах воєнних дій чи на окупованих територіях просто нежиттєздатне. Ризики там дуже високі й непередбачувані. Збитки часто масові, їх складно оцінити й покрити. Немає доступу для огляду майна чи врегулювання страхових випадків. Юридично підтвердити випадок майже неможливо через відсутність держорганів. Тарифи були б занадто високими, що невигідно клієнтам. У деяких регіонах нестабільність інфраструктури змушує страховиків шукати альтернативи. ОРАНТА, наприклад, використовує дистанційні інструменти: електронне врегулювання дрібних збитків до 50 тис. грн чи телемедицину в медичних програмах, що частково вирішує проблему доступу.

Ресурси та доступність: компроміси ринку

Страховики в сучасних умовах як ніколи мають забезпечувати власну фінансову стійкість. Покриття воєнних збитків вимагає наявності значного капіталу, але інфляція й економічна криза обмежують можливості. Ринок демонструє різні підходи: одні компанії підвищують ціни, інші – як ОРАНТА – намагаються утримувати стабільність. У їхній програмі страхування житла "Рідна квартира" тарифи не змінилися з 2024 року, а покриття від снарядів чи уламків (до 600 тис. грн) входить до базового пакета. Такий підхід частково пом’якшує тиск на клієнтів, хоча не усуває проблему повністю.

Фінансова доступність для населення – ще один виклик. Висока ціна спеціалізованих полісів часто не виправдовується, тому більш поширеними стають комплексні програми. ОРАНТА відмовилася від окремих продуктів для воєнних ризиків, аргументуючи це економічною доцільністю. "Такі програми непрактичні для більшості", – зазначає Костянтин Ватан, директор з роздрібних продажів. Це збігається з ринковою тенденцією: замість точкових рішень компанії обирають ширше покриття, що краще відповідає попиту.

Медичне страхування: вузький сегмент

Медичне страхування для фізичних осіб в Україні залишається малодоступним напрямком. Лише кілька страховиків пропонують такі послуги, решта компаній зазвичай обмежується корпоративним сегментом. Наприклад, НАСК ОРАНТА фокусується саме на корпоративних програмах, не надаючи послуги фізичним особам.

Директор департаменту медичного страхування НАСК ОРАНТА Вікторія Островерха уточнює, що покриття воєнних ризиків у полісах залежить від умов конкретної програми. У стандартних варіантах розлади здоров’я, що сталися внаслідок бойових дій, зазвичай не входять до базового покриття. Проте компанія дає можливість розширити поліс додатковими опціями, які включають такі ризики, за умови попереднього узгодження.

Натомість існують альтернативи, такі як страхування від нещасних випадків із розширеним покриттям. У ОРАНТИ це програма "Особиста безпека", яка охоплює цивільних осіб віком від 1 до 75 років і включає воєнні ризики – травми від ракет, снарядів, уламків чи звукової хвилі, якщо застрахований не бере участі в бойових діях. Страхова сума варіюється від 10 тис. до 200 тис. грн, додатково надаються телемедичні консультації (безлімітні), психологічна підтримка і реабілітація. Програма діє по всьому світу, крім зон конфліктів і окупованих територій України, де покриття ускладнене. Це частково вирішує проблему доступу до медичної допомоги в умовах війни, хоча не замінює повноцінного медичного страхування. Його вартість зростає через інфляцію та здорожчання медичних послуг. З 2024 року вартість корпоративного медичного страхування збільшилася на 20-25%.

За оцінками експертів, воєнні ризики залишаться актуальними навіть після закінчення активних бойових дій через тривале розмінування (5–10 років) і безпекові наслідки. Ринок не планує їх виключати найближчим часом, хоча можливе уточнення умов чи лімітів для окремих загроз, як-от ракетні удари. В страхуванні воєнних ризиків страховики будуть і надалі шукати баланс між захистом і реаліями війни. Комплексні програми, дистанційні сервіси та стабільність тарифів – це відповіді на виклики непередбачуваності, географії та ресурсів. Підходи компаній, як-от ОРАНТА, показують можливі рішення, але ринок усе ще адаптується до умов, які диктує війна.

Номер у реєстрі фінансових установ 11101099. Ліцензія від 29.04.2024, видана НБУ на діяльність із страхування