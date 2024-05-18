Страхование имущества в Украине уже давно не является чем-то экзотическим, однако большинство компаний долгое время отказывались включать в перечень рисков, покрываемых полисами, последствия военных действий. Фокус исследовал, как изменилось наполнение страховых продуктов и насколько просто получить возмещение от страховой в случае разрушений из-за падения обломков ракет или дронов.

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Житель Киевской области Иван Роговой хорошо помнит военные действия вблизи села, ведь в марте 2022 года российский снаряд повредил его дом. "У нас были довольно серьезные повреждения крыши, нескольких стен, вылетели все окна, ударной волной вынесло и двери. Повезло, что в тот момент семья скрывалась в погребе. А потом, после деоккупации, было много месяцев работы, чтобы восстановить дом. В то время государственных программ еще не было, поэтому пришлось самостоятельно восстанавливать все, чтобы семья могла снова жить в нормальном доме, а не в руинах, правда, очень помогла волонтерская бригада", — рассказал житель Киевщины. Он также вспомнил, что у его коллеги, у которого в том же марте 2022 года снарядом была повреждена квартира, была страховка, однако выплаты он не получил, ведь в договоре страхования последствия военных действий были в перечне исключений, а значит, и компенсации за повреждения от страховой не могло быть. Сейчас, весной 2024 года, страховые полисы компаний в Украине уже имеют покрытие военных рисков, и Фокус выяснил, какое именно имущество и как можно застраховать, чтобы в случае повреждения обломками ракет или дронов получить возмещение по страховому полису.

Квартирная защита: какие риски включают современные полисы страхования имущества

Если в начале полномасштабной войны в Украине не было компаний, готовых включить военные риски в полисы страхования недвижимости, то сейчас такие компании есть. Однако, отмечают эксперты, далеко не каждая страховая может позволить включение таких рисков в условия страхового полиса. "Хотя военные риски существуют давно, они преимущественно не покрываются стандартными договорами страхования. Для этого существует особое покрытие — так называемое PVI или страхование рисков войны, терроризма и общественных беспорядков. Обеспечить его по силам только перестраховочным компаниям международного уровня, ведь такие риски предусматривают чрезвычайные убытки", — отметил в комментарии Фокусу Николай Матыка, директор по розничному бизнесу СК ИНГО.

Возмещение по полису предусматривает покрытие убытков из-за повреждения квартиры или дома вследствие обстрелов Фото: УНИАН

Если в полисе есть покрытие военных рисков, это означает, что страховая компания включает в покрытие военные риски и берет на себя обязательства провести возмещение убытков за поврежденное жилье, авто или другое застрахованное имущество, произошедшие из-за военных действий. "Разные компании могут по-разному трактовать последствия военных действий. Например, в ИНГО указаны такие причины разрушения зданий, как попадание снарядов, ракет, дронов и их обломков, мин, пуль и т.д. и последствия взрывов — выбитые стекла и другие повреждения недвижимого имущества. При страховании квартиры или дома страховое покрытие распространяется как на движимое и недвижимое имущество (отделка, ремонт, инженерные и другие коммуникации, мебель, бытовую и другую технику и т.д.), так и на ответственность перед соседями (или другими лицами)", — отметил Николай Матыка.

Как и до полномасштабной войны, ядерный взрыв и вызванные им убытки — в перечне исключений, то есть этот риск не покрывается страховым полисом

Хотя военные риски, такие как повреждение здания обломками ракет или дронов, могут быть в условиях полиса, это не значит, что там совсем нет исключений. То есть в таких полисах все равно есть перечень случаев, когда страховая не покроет убытки. Например, повреждения в результате ядерного взрыва все еще не покрывают полисы страхования имущества. Также не покрываются страховкой расходы, если убытки связаны с обвалом здания из-за изношенности конструкции. "В страховании недвижимости во всех случаях не подлежат возмещению убытки или расходы, которые произошли вследствие излияния ядерной энергии в любой форме, ионизирующей радиации, умышленных действий или грубой небрежности, обвала зданий или их частей из-за старости, износа, частичного разрушения или повреждения в результате длительной эксплуатации или аварийного состояния здания, убытки, которые произошли в результате перестройки, перепланировки помещений, если такая перепланировка, перестройка не была зарегистрирована в соответствующих органах", — перечислил некоторые исключения в полисе страхования недвижимости Николай Матыка.

Хотя полисы страхования недвижимости могут включать военные риски, но для жилья в некоторых регионах Украины такие полисы все еще недоступны Фото: УНИАН

Важно, что каждая компания самостоятельно принимает решение о территории, на которой может действовать страховка военных рисков. Обычно компании все же ограничивают действие таких полисов определенными регионами. Например, можно застраховать квартиру в Киевской, Житомирской или Винницкой области, но в Донецкой, Запорожской, Сумской или Николаевской, Харьковской и Херсонской уже нет. Конечно, невозможно оформить и полис страхования имущества от военных рисков, если недвижимость находится на временно оккупированной территории.

Владельцы недвижимости могут самостоятельно выбрать сумму, на которую застраховать жилье, и это может быть как 200-300 тысяч гривен, так и 1,5-2 миллиона

Стоимость страховки для квартиры или дома зависит от суммы, на которую вообще оформляется полис, и обычно, говорят специалисты, цена полиса может составлять от 1,5 тыс грн. до 20 тыс грн. "Застраховать можно квартиры, находящиеся в жилых домах, сданных в эксплуатацию, после окончания ремонтно-восстановительных работ в помещении. Страховую сумму можно выбирать по своему усмотрению в диапазоне от 250 тыс. грн до 2 млн. грн. Лимит возмещения по элементам отделки и коммуникациями составляет 70% от страховой суммы по квартире, лимит возмещения на внутреннее имущество квартиры — 30%", — объяснил Николай Матыка.

Авто — под "куполом". Можно ли приобрести КАСКО с учетом военных рисков

Не только недвижимость, но и автомобили можно застраховать от военных рисков. В Украине, как и в ситуации со страхованием жилья, не все компании включают военные риски в полисы КАСКО, но такие компании на рынке уже есть, поэтому у автовладельцев есть определенный выбор. "Осенью 2023 года мы первые разработали продукт КАСКО "Залізний купол", который покрывает военные риски — повреждения от ракет, обломков. Мы покрываем даже полную гибель авто. Этот продукт стал настоящим рыночным прорывом, потому что до этого страховщики предлагали только частичное покрытие. Мы покрываем как повреждения авто, так и полную его гибель. Важно, что этот продукт можно приобрести без основного КАСКО нашей компании", — рассказала Нонна Рыжая, маркетинг директор страховой ARX. По ее словам, "Залізний купол" покрывает повреждения или полную гибель авто от ракет и беспилотников.

Сейчас доступны полисы, как комплексного страхования КАСКО, так и страхования КАСКО, где включены только военные риски Фото: УНИАН

"Покрытие включает все виды повреждений от этих угроз, включая повреждения от обломков. Если беспилотник/ракета попадет в здание и обломки БПЛА/здания повредят авто, такие события также покрываются в рамках этого продукта", — говорит Нонна Рыжая. Кроме того, отмечает эксперт, страхование военных рисков включает и программа страхования жизни для физических лиц "Бронезахист", где покрывается риск несчастного случая для физических лиц в результате военных действий — попадание снарядов, мин, пуль, обрушение зданий, последствия пожара, минирование территорий.

В компаниях рассказывают о случаях, по которым уже были выплаты, и говорят, что процедура урегулирования страховых случаев уже отработана до мелочей, а значит, клиенту не придется долго ждать возмещения

Определенные ограничения в полисе КАСКО, покрывающем повреждения вследствие военных действий, все же есть, и касаются они регионального разреза. Часто компании исключают действие полиса на приближенных к фронту участках страны и, конечно, на временно оккупированной территории. "Договор страхования КАСКО "Залізний купол" действует на территории Украины, которая на дату наступления случая будет находиться в пределах территориальных общин, не входящих в территории, на которых ведутся боевые действия или велись на дату наступления события, территорий активных или возможных боевых действий, временно оккупированных территорий Украины", — рассказала Нонна Рыжая.

В страховых компаниях говорят, что по договорам КАСКО удается организовать выплату при страховом случае в течение 8-12 дней Фото: УНИАН

Что касается стоимости такого полиса, то она зависит от периода страхования и составляет 1-2% от страховой суммы. В целом эксперты отмечают, что стоимость программ КАСКО с включением военных рисков может вырасти. "Необходимость обновить парк для бизнеса или приобрести новую машину для физических лиц имеет положительное влияние на рынок в целом, так что можно предположить, что премии по КАСКО будут расти не менее чем на 20%. КАСКО от военных рисков продолжает набирать обороты и пользуется высоким спросом. Мы видим, что наша программа уже дала существенный толчок рынку: другие страховщики начали также предлагать защиту от военных рисков разной степени, что, безусловно, отвечает интересам клиентов в целом. Сейчас ясно, что КАСКО "Залізний купол" будет актуальным в течение 2024 года", — отметил в комментарии Фокусу Андрей Перетяжко, председатель правления страховой ARX.

Получить выплату: как быстро страховая покроет убытки при наступлении страхового случая

По словам Николая Матыки, процедура урегулирования случаев, произошедших из-за военных действий, не отличается от стандартной. Осмотр повреждений специалисты СК проводят в течение 1-2 дней, что позволяет почти сразу начать уборку и восстановление жилья. Калькуляцию стоимости ремонта выполняют в течение 2-3-х дней. А непосредственно сама страховая выплата происходит в срок до 10 дней.

Как происходит урегулирование страхового случая по поврежденной недвижимости*:

В течение 2-х дней сообщить в СК о факте наступления страхового случая; Если это возможно, сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая; Установить время осмотра поврежденного имущества вместе со специалистом СК. Совместно составить акт осмотра страхового случая и описание поврежденного имущества; Передать в СК заявление о наступлении страхового случая (можно дистанционно); Предоставить в СК документы соответствующих компетентных органов и служб, подтверждающие факт события; Получить страховое возмещение.

*использованы данные СК ИНГО

Для получения возмещения по полису страхования военных рисков нужны заключения компетентных органов и служб Фото: Донецкая ОВА

Что касается урегулирования убытков в результате повреждения автомобилей, то в страховых компаниях отмечают, что там тоже почти ничего не изменилось по сравнению со стандартными, утвержденными до войны правилами.

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"Для получения выплаты в страховую компанию нужно предоставить стандартный пакет документов и письменное заявление в правоохранительные органы относительно уголовного преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" и соответствующую копию выписки из ЕРДР по этой же статье", — отметил Николай Матыка.

Выплата по договору КАСКО происходит либо на счет СТО, которая ремонтирует автомобиль, либо на личный счет автовладельца

Как происходит урегулирование страхового случая по поврежденному автомобилю*:

Позвонить в контакт-центр страховой компании, сообщить о случае и выполнить рекомендации оператора; Вызвать на место происшествия представителей Национальной полиции для документальной фиксации события; Сделать фото поврежденного автомобиля с разных ракурсов и материалов, которые оформили работники полиции; Если оператор направил на место эксперта, — дождаться его приезда. В любом случае сохранять поврежденный автомобиль в том же состоянии, в котором он был на момент происшествия до его осмотра представителем страховой компании; Заполнить форму соответствующего Сообщения на сайте страховщика или отправить необходимые документы по электронной почте; После согласования размера ущерба страховая компания перечислит средства для ремонта на выбранное СТО или на карточный счет владельца полиса.

*использованы данные СК ИНГО

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Николай Матыка рассказал, что спрос на страхование от войны остается стабильно высоким. "Если в январе-феврале 2024 года продажи страхования жилья среди физических лиц с покрытием военных рисков выросли в 2,5 раза, а количество соответствующих запросов — в 3-4 раза, то в марте текущего года рост продолжился даже относительно предыдущих месяцев. Такой защиты для потребителей все еще не хватает", — отметил эксперт.