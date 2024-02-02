В Украине изменят систему автострахования: что нужно знать водителям

Страховое законодательство в Украине приведут в соответствие с нормами ЕС. Ожидается увеличение сумм страховых выплат, но и полисы могут подорожать вследствие внедрения свободного ценообразования.

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект №8300, который должен дать старт реформе автострахования. Об этом написал в Telegram его глава Даниил Гетманцев.

По его словам, законопроект призван решить такие проблемы в системе ОСАГО:

несовершенные процедуры расчета и осуществления страховых выплат;

низкий лимит ответственности страховщиков;

государственное регулирование ценообразования;

недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро и ограниченная роль государства в его контроле.

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Основные новации законопроекта №8300 об автостраховании:

свободное ценообразование полисов ОСАГО;

постепенное повышение сумм страховых выплат до уровня стран Евросоюза;

гарантийные выплаты потерпевшим вместо страховщиков-банкротов осуществляются за 60 дней (сейчас этот процесс растягивается на годы);

более активное использование "европротокола" при оформлении ДТП;

внедрение прямого урегулирования всех ДТП без пострадавших – это даст возможность потерпевшему обращаться за выплатой к своему страховщику, даже если виновник ДТП не оформил полис ОСАГО;

изменяется порядок расчета страховой выплаты – без учета износа авто;

страховое покрытие по полису ОСАГО распространится и на пассажиров транспортного средства, ставшего виновником ДТП;

срок рассмотрения заявлений об осуществлении страховых выплат сокращается с 90 до 60 дней со дня подачи.

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