В Україні змінять систему автострахування: що потрібно знати водіям

Страхове законодавство в Україні приведуть у відповідність до норм ЄС. Очікується збільшення сум страхових виплат, але й поліси можуть подорожчати внаслідок впровадження вільного ціноутворення.

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт №8300, який має дати старт реформі автострахування. Про це написав у Telegram його голова Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєкт покликаний вирішити такі проблеми в системі ОСЦПВ:

недосконалі процедури розрахунку та здійснення страхових виплат;

низький ліміт відповідальності страховиків;

державне регулювання ціноутворення;

недостатня ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро та обмежена роль держави в його контролі.

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Основні новації законопроєкту №8300 про автострахування:

вільне ціноутворення полісів ОСЦПВ;

поступове підвищення сум страхових виплат до рівня країн Євросоюзу;

гарантійні виплати потерпілим замість страховиків-банкрутів здійснюються за 60 днів (зараз цей процес розтягується на роки);

більш активне використання "європротоколу" при оформленні ДТП;

впровадження прямого врегулювання всіх ДТП без потерпілих — це дасть можливість потерпілому звертатися по виплату до свого страховика, навіть якщо винуватець ДТП не оформив поліса ОСЦПВ;

змінюється порядок розрахунку страхової виплати — без урахування зносу авто;

страхове покриття за полісом ОСЦПВ пошириться і на пасажирів транспортного засобу, що став винуватцем ДТП;

термін розгляду заяв про здійснення страхових виплат скорочується з 90 до 60 днів з дня подання.

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