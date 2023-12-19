В Україні запускають онлайн-реєстрацію авто: як вона працюватиме (відео)

Зареєструвати авто онлайн можна буде через застосунок "Дія". Покупець транспортного засобу отримає номери та техпаспорт поштою.

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В Україні впроваджують купівлю авто онлайн – вона запрацює вже опівночі 20 грудня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Diia Summit 2023, повідомляє офіційний сайт глави держави.

"Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у "Дії". Я вас із цим вітаю. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що онлайн-реєстрація авто в Україні була анонсувана ще минулого року і спеціально для цього внесли зміни до законодавства. Для того, аби послуга запрацювала, потрібно було, аби експертний огляд авто виділили з процедури реєстрації.

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Договір купівлі-продажу авто оформлятиметься безпосередньо у застосунку "Дія". Після цього необхідно буде надіслати до сервісного центру МВС онлайн-заявку на реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу. Після її затвердження покупець отримає поштою номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт). Скористатися послугою зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік.

До речі, раніше в Україні дозволили реєструвати автомобілі та видавати номерні знаки прямо в автосалонах.

Також Фокус писав, що в нашій країні виріс попит на "красиві" платні номери авто.