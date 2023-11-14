В Україні різко зріс попит на "красиві" платні номери авто: найпопулярніші комбінації

Продажі елітних автомобільних номерів в Україні б'ють рекорди. Як правило, ними оснащують дорогі моделі преміумкласу.

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У 2023 році в Україні стали активніше замовляти так звані "красиві" автомобільні номери з платними комбінаціями цифр. У серпні та жовтні ними оснастили по 800 нових і ввезених з-за кордону старих авто. Про це повідомляє "Економічна правда".

У серпні та жовтні 2023 року по 800 авто отримали "красиві" номери Фото: Экономическая правда

Як відомо, в сервісних центрах МВС вже давно налагоджено сервіс продажу VIP-номерів авто. Їхня вартість становить від 4000 до 36 000 гривень, а найдорожчими є знаки з чотирма однаковими цифрами (1111, 5555 і т.д.) або з послідовними комбінаціями від 0001 до 0009.

У 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення попит на платні автомобільні номери впав, однак у 2023 році не тільки вийшов на довоєнний рівень, а й перевершив його. Сприяє цьому й онлайн-сервіс вибору вільних номерних знаків.

У 2023 році користуються попитом номери з комбінацією 0007 Фото: topgir.com.ua

Найпопулярнішими є елітні номери авто з комбінацією 7777 — з ними вже зареєстрували близько тисячі машин (їхні номерні знаки відрізняються комбінаціями букв). По 200 авто їздять із номерами 0001 і 8888.

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У 2023 році також користуються попитом номерні знаки 0007: із січня по жовтень їх отримали 145 авто — у півтора раза більше, ніж у 2021 році. На другому місці — комбінація 9999 (123 реєстрації проти 80 два роки тому).

Як правило, платні номери встановлюють на преміальні авто Фото: Экономическая правда

Найчастіше "красиві" номери обирають для дорогих моделей преміумсегменту, попит на які також зріс останнім часом. Особливо вони популярні у власників Lexus LX, Land Rover, Porsche Cayenne, Mercedes GLE, Toyota Land Cruiser, BMW X6 і X7.

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