Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні різко зріс попит на "красиві" платні номери авто: найпопулярніші комбінації

бентлі номери 7777, номери авто, автомобільні номери, платні номери авто, гарні номери авто, красиві номери авто
Фото: topgir.com.ua | Найпопулярнішою є комбінація 7777

Продажі елітних автомобільних номерів в Україні б'ють рекорди. Як правило, ними оснащують дорогі моделі преміумкласу.

Related video

У 2023 році в Україні стали активніше замовляти так звані "красиві" автомобільні номери з платними комбінаціями цифр. У серпні та жовтні ними оснастили по 800 нових і ввезених з-за кордону старих авто. Про це повідомляє "Економічна правда".

бентлі номери 7777, номери авто, автомобільні номери, платні номери авто, гарні номери авто, красиві номери авто Fullscreen
У серпні та жовтні 2023 року по 800 авто отримали "красиві" номери
Фото: Экономическая правда

Як відомо, в сервісних центрах МВС вже давно налагоджено сервіс продажу VIP-номерів авто. Їхня вартість становить від 4000 до 36 000 гривень, а найдорожчими є знаки з чотирма однаковими цифрами (1111, 5555 і т.д.) або з послідовними комбінаціями від 0001 до 0009.

У 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення попит на платні автомобільні номери впав, однак у 2023 році не тільки вийшов на довоєнний рівень, а й перевершив його. Сприяє цьому й онлайн-сервіс вибору вільних номерних знаків.

номери авто 007, номери авто, автомобільні номери, платні номери авто, красиві номери авто, платні номери авто Fullscreen
У 2023 році користуються попитом номери з комбінацією 0007
Фото: topgir.com.ua

Найпопулярнішими є елітні номери авто з комбінацією 7777 — з ними вже зареєстрували близько тисячі машин (їхні номерні знаки відрізняються комбінаціями букв). По 200 авто їздять із номерами 0001 і 8888.

Важливо
Автошколи не потрібні: українці зможуть самостійно готуватися до іспиту на права
Автошколи не потрібні: українці зможуть самостійно готуватися до іспиту на права

У 2023 році також користуються попитом номерні знаки 0007: із січня по жовтень їх отримали 145 авто — у півтора раза більше, ніж у 2021 році. На другому місці — комбінація 9999 (123 реєстрації проти 80 два роки тому).

елітні номери авто, номери авто, автомобільні номери, платні номери авто, гарні номери авто, красиві номери авто Fullscreen
Як правило, платні номери встановлюють на преміальні авто
Фото: Экономическая правда

Найчастіше "красиві" номери обирають для дорогих моделей преміумсегменту, попит на які також зріс останнім часом. Особливо вони популярні у власників Lexus LX, Land Rover, Porsche Cayenne, Mercedes GLE, Toyota Land Cruiser, BMW X6 і X7.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні введено нове позначення для навчальних автомобілів.

Також ми писали про найбільш ліквідні та неліквідні авто сучасності.