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Авто

В Украине резко вырос спрос на "красивые" платные номера авто: самые популярные комбинации

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Фото: topgir.com.ua | Самой популярной является комбинация 7777

Продажи элитных автомобильных номеров в Украине бьют рекорды. Как правило, ими оснащают дорогие модели премиум-класса.

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В 2023 году в Украине стали активнее заказывать так называемые "красивые" автомобильные номера с платными комбинациями цифр. В августе и октябре ими оснастили по 800 новых и ввезенных из-за рубежа подержанных авто. Об этом сообщает "Экономическая правда".

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В августе и октябре 2023 года по 800 авто получили "красивые" номера
Фото: Экономическая правда

Как известно, в сервисных центрах МВД уже давно налажен сервис продажи VIP-номеров авто. Их стоимость составляет от 4000 до 36 000 гривен, а самыми дорогими являются знаки с четырьмя одинаковыми цифрами (1111, 5555 и тд) либо с последовательными комбинациями от 0001 до 0009.

В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения спрос на платные автомобильные номера упал, однако в 2023 году не только вышел на довоенный уровень, но и превзошел его. Способствует этому и онлайн-сервис выбора свободных номерных знаков.

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В 2023 году пользуются спросом номера с комбинацией 0007
Фото: topgir.com.ua

Самыми популярными являются элитные номера авто с комбинацией 7777 – с ними уже зарегистрировали около тысячи машин (их номерные знаки отличаются комбинациями букв). По 200 авто ездят с номерами 0001 и 8888.

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В 2023 году также пользуются спросом номерные знаки 0007: с января по октябрь их получили 145 авто – в полтора раза больше, чем в 2021 году. На втором месте – комбинация 9999 (123 регистрации против 80 два года назад).

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Как правило, платные номера устанавливают на премиальные авто
Фото: Экономическая правда

Чаще всего "красивые" номера выбирают для дорогих моделей премиум-сегмента, спрос на которые также вырос в последнее время. Особенно они популярны у владельцев Lexus LX, Land Rover, Porsche Cayenne, Mercedes GLE, Toyota Land Cruiser, BMW X6 и X7.

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