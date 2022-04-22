Красивый автомобильный номер продали с аукциона по цене самолета

В ОАЭ регулярно продают с аукциона красивые автомобильные номера. Вырученные средства идут на благотворительность.

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Эксклюзивный автомобильный номер обошелся его новому владельцу в невероятные 9,5 миллионов долларов. Именно за такую баснословную сумму (как небольшой бизнес-джет) продали номерной знак АА8 в Дубае. Об этом сообщает сайт Arab News

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Красивые номера авто продавали на аукционе Most Noble Numbers ("самые благородные номера") – в ОАЭ его проводят регулярно и он стал уже привычным. Кроме АА8, новых владельцев нашли номерные знаки Y66 (1,03 млн. долларов), F55 и V66 (по $1,08 млн. каждый).

[ + – ] Красивые номера в ОАЭ регулярно продают с аукциона Фото: carscoops.com

А уже через неделю в Абу-Даби пройдет еще один подобный аукцион. Там продадут номера 2, 11, 20, 99 и 999.

Вырученные средства традиционно направляют на благотворительность. Их направляют в фонд One Billion Meals, поставляющий продукты питания малообеспеченным в 50 странах мира.

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Примечательно, что АА8 – далеко не самый дорогой автомобильный номер в мире. Так, номерной знак с единственной цифрой "1" еще 13 лет назад в том же Дубае продали за 14,8 млн. долларов. А в прошлом году в Калифорнии еще один индивидуальный номер выставили на продажу за 24,5 млн. долларов.

Также Фокус сообщал, что украинцы уже растаможили бесплатно свыше 10 тысяч авто на еврономерах, а льготный период продлен минимум до 25 мая.