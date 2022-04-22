Гарний автомобільний номер продали з аукціону за ціною літака

В ОАЕ регулярно продають з аукціону гарні автомобільні номери. Виручені кошти йдуть на благодійність.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ексклюзивний автомобільний номер коштував його новому власнику неймовірні 9,5 мільйонів доларів. Саме за таку нечувану суму (як невеликий бізнес-джет) продали номерний знак АА8 у Дубаї. Про це повідомляє сайт Arab News

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Гарні номери авто продавали на аукціоні Most Noble Numbers ("найблагородніші номери") — в ОАЕ його проводять регулярно і він став уже звичним. Окрім АА8, нових власників знайшли номерні знаки Y66 (1,03 млн доларів), F55 та V66 (по $1,08 млн кожен).

[ + – ] Гарні номери в ОАЕ регулярно продають з аукціону Фото: carscoops.com

А вже за тиждень в Абу-Дабі пройде ще один подібний аукціон. Там продадуть номери 2, 11, 20, 99 та 999.

Виручені кошти зазвичай спрямовують на благодійність. Їх направляють у фонд One Billion Meals, який постачає продукти харчування малозабезпеченим у 50 країнах світу.

Важливо

Суперкари та елітні авто з України масово вивозять до Європи (фото, відео)

Варто зазначити, що АА8 — далеко не найдорожчий автомобільний номер у світі. Так, номерний знак із єдиною цифрою "1" ще 13 років тому в тому ж Дубаї продали за 14,8 млн доларів. А минулого року у Каліфорнії ще один індивідуальний номер виставили на продаж за 24,5 млн доларів.

Також Фокус повідомляв, що українці вже розмитнили безкоштовно понад 10 тисяч авто на єврономерах, а пільговий період продовжено щонайменше до 25 травня.