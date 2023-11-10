Автошколы не нужны: украинцы смогут самостоятельно готовиться к экзамену на права

Украинцы смогут сдать теоретический экзамен на права, не посещая автошколы. Правительство разрешило самостоятельно изучать Правила дорожного движения.

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В скором времени будущие водители смогут отказаться от посещения автошкол и своими силами готовиться к теоретическому экзамену на права. Порядок его сдачи уже утвердил Кабинет Министров. Об этом написал в Telegram Министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, нововведения внедряют в рамках реформы сервисных центров МВД, которую начали летом нынешнего года. Они вступят в силу после официальной публикации нормативного акта.

Будущим водителям будет предоставлен выбор – изучать ПДД Украины и строение автомобиля в автошколе либо самостоятельно. Чтобы сдать теоретический экзамен на права, нужно будет обратиться в любой сервисный центр МВД. Со временем тесты можно будет сдать и в Центрах предоставления административных услуг.

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Игорь Клименко подчеркнул, что новые правила будут внедрены и для проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью". Это облегчит подготовку к экзамену людям с ограниченными возможностями и раненым бойцам.

Конечно же, нововведения распространяются исключительно на обучение теории. Уроки вождения в автошколах остаются.

Самостоятельное изучение ПДД – не редкость в европейских странах. Оно предусмотрено в Бельгии, Великобритании, Испании и Нидерландах.

Ранее Фокус сообщал, что для учебных авто в Украине введено новое обозначение.

Также мы писали, что в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения.