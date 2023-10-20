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В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям

Ближний свет в Украине, ПДД Украины, изменения в ПДД, ближний свет фар, Правила дорожного движения
Фото: Motor1.com | Ближний свет стал обязательным за городом круглый год

ПДД Украины привели в соответствие с европейскими нормами. Изменения затронули правила перевозки детей и использования осветительных приборов.

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Кабинет Министров сегодня, 20 октября, внес изменения в Правила дорожного движения. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, изменения в ПДД Украины призваны привести их в соответствие с европейскими стандартами. Они касаются перевозки детей и порядка использования осветительных приборов. В частности, внедрены такие новации:

  1. Ближний свет фар или ходовые огни теперь необходимо включать в светлое время суток вне населенных пунктов круглый год. Напомним, до недавнего времени такое требование действовало только в осенне-зимний период. Штраф не включенный ближний свет — от 425 до 510 гривен.
  2. Запрещается перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла или мопеда.
  3. Запрещается перевозка детей ростом до 150 см в авто без специальных удерживающих систем, позволяющих пристебнуть их ремнем безопасности. Очевидно речь идет о детских креслах или бустерах. При перевозке ребенка без них грозит штраф в размере от 510 до 850 гривен.
  4. Уточнен перечень дорожных знаков, обозначающих специальные места для остановки транспорта на дорогах для автомобилей и автомагистралях.
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Больше информации про изменения в ПДД Украины и строки их вступления в силу появится после публикации постановления Кабмина.

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