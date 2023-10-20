В Украину пытались ввезти премиальные автомобили под видом гуманитарки (фото)

Кроссоверы Audi, BMW и Porsche пытались ввезти как гуманитарную помощь. Автомобили изъяты, а их владельцев ожидает суд.

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Во Львовской области на пограничном пункте пропуска "Грушев-Будомеж" задержаны кроссоверы премиум-класса. Автомобили пытались ввезти в Украину под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщается на странице Львовской таможни в Facebook.

В общей сложности таможенники задержали три автомобиля – кроссоверы Audi Q7, BMW X5 и Porsche Cayenne. Их суммарная стоимость составляет около 700 000 гривен.

По документам BMW X5 ввезли якобы для благотворительного фонда Фото: Государственная таможенная служба

Поначалу на пропускной пункт "Грушев-Будомеж" на границе с Польшей прибыл кроссовер BMW X5 на автовозе. 51-летний водитель из Ровненской области сообщил, что авто является гуманитарной помощью и предоставил письмо от благотворительной организации.

Впрочем, при осмотре BMW X5 обнаружили таможенную декларацию из Литвы. Выяснилось, что именно водитель является владельцем авто (его купили за 113 тыс. гривен). Кроссовер перемещался из Клайпеды в Украину именно на адрес водителя.

В салоне BMW нашли таможенную декларацию из Литвы Фото: Государственная таможенная служба

Позже 20-летний житель Ровно попытался ввезти в Украину кроссоверы Audi Q7 и Porsche Cayenne. В декларации он указал получателем гуманитарной помощи один из киевских благотворительных фондов.

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Таможенники связались с отправителями автомобилей из Клайпеды и там сообщили, что машины перемещаются на адрес жителя Ровно.

Все автомобили изъяли Фото: Государственная таможенная служба

Естественно, все три автомобиля изъяли, и дело будет рассматриваться в суде. Действия имеют признаки нарушения ч. 1. Ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Нарушителям грозит конфискация авто, а также штраф в размере 100% их стоимости.

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