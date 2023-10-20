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Авто

В Україну намагалися ввезти преміальні автомобілі під виглядом гуманітарки (фото)

преміальні авто, кросовери преміум класу, гуманітарна допомога, Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne
Фото: Державна митна служба | Преміальні кросовери привезли в Україну з Литви

Кросовери Audi, BMW і Porsche намагалися ввезти як гуманітарну допомогу. Автомобілі вилучено, а на їхніх власників чекає суд.

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У Львівській області на прикордонному пункті пропуску "Грушів-Будомєж" затримано кросовери преміум-класу. Автомобілі намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляють на сторінці Львівської митниці у Facebook.

Загалом митники затримали три автомобілі — кросовери Audi Q7, BMW X5 і Porsche Cayenne. Їхня сумарна вартість становить близько 700 000 гривень.

преміальні авто, кросовери преміум класу, гуманітарна допомога, Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne Fullscreen
За документами BMW X5 ввезли нібито для благодійного фонду
Фото: Державна митна служба

Спочатку на пропускний пункт "Грушів-Будомєж" на кордоні з Польщею прибув кросовер BMW X5 на автовозі. 51-річний водій із Рівненської області повідомив, що авто є гуманітарною допомогою і надав лист від благодійної організації.

Утім, під час огляду BMW X5 виявили митну декларацію з Литви. З'ясувалося, що саме водій є власником авто (його купили за 113 тис. гривень). Кросовер переміщувався з Клайпеди в Україну саме на адресу водія.

преміальні авто, кросовери преміум класу, гуманітарна допомога, Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne Fullscreen
У салоні BMW знайшли митну декларацію з Литви
Фото: Державна митна служба

Пізніше 20-річний житель Рівного спробував ввезти в Україну кросовери Audi Q7 і Porsche Cayenne. У декларації він вказав одержувачем гуманітарної допомоги один із київських благодійних фондів.

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Митники зв'язалися з відправниками автівок із Клайпеди і там повідомили, що машини переміщуються на адресу жителя Рівного.

преміальні авто, кросовери преміум класу, гуманітарна допомога, Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne Fullscreen
Усі автомобілі вилучили
Фото: Державна митна служба

Звісно, всі три автомобілі вилучили, і справу розглядатимуть у суді. Дії мають ознаки порушення ч. 1. Ст. 483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Порушникам загрожує конфіскація авто, а також штраф у розмірі 100% їхньої вартості.

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