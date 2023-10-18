В США водитель получил штраф 1,48 млн долларов за превышение скорости (фото)

Водитель из штата Джорджия ехал со скоростью 145 км/ч в зоне со скоростным ограничением 88 км/ч. Позже полицейские объяснили, почему штраф оказался таким большим.

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Штрафы за превышение скорости помогают бороться с нарушителями ПДД. Тем не менее американец из штата Джорджия даже не мог представить, что сумма его штрафа составит 1,48 млн долларов. Об этом рассказали на сайте Motor1.

В сентябре патрульные штата Джорджия остановили Коннора Като. Он ехал со скоростью 145 км/ч в зоне со скоростным ограничением 88 км/ч.

Согласно местным законам, нарушитель обязан явиться в суд в течение 120 дней. Перед этим водитель получает электронное письмо, в котором указана сумма штрафа и другие расходы.

В уведомлении по нарушению ПДД был указан штраф в размере 1,48 млн долларов. К счастью для водителя, это была ошибка, которую допустили программисты.

В уведомлении о штрафе указана сумма 1,48 млн долларов Фото: WSAV News

Представитель полиции штата Джорджия объяснил, что разработчики программного обеспечения использовали максимально возможное значение в сумме штрафа. Программисты уже работают над тем, чтобы устранить эту ошибку и избежать путаницы в будущем.

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Фактический штраф для водителя, превысившего скорость, не может превышать 1000 долларов. Также нарушителю необходимо выплатить дополнительный сбор в размере 200 долларов. Если он не оплатит штраф в течение 120 дней, власти штата приостанавливают действие водительских удостоверений и взимают дополнительную плату в 50 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что полицейским города Менифи из американского штата Арканзас запретили выписывать штрафы за превышение скорости на протяжении года.