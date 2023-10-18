У США водій отримав штраф 1,48 млн доларів за перевищення швидкості (фото)

Водій зі штату Джорджія їхав зі швидкістю 145 км/год у зоні зі швидкісним обмеженням 88 км/год. Пізніше поліцейські пояснили, чому штраф виявився таким великим.

Related video

Штрафи за перевищення швидкості допомагають боротися з порушниками ПДР. Проте американець зі штату Джорджія навіть не міг уявити, що сума його штрафу становитиме 1,48 млн доларів. Про це розповіли на сайті Motor1.

У вересні патрульні штату Джорджія зупинили Коннора Като. Він їхав зі швидкістю 145 км/год у зоні зі швидкісним обмеженням 88 км/год.

Згідно з місцевими законами, порушник зобов'язаний з'явитися до суду протягом 120 днів. Перед цим водій отримує електронного листа, в якому вказана сума штрафу та інші витрати.

У повідомленні щодо порушення ПДР було вказано штраф у розмірі 1,48 млн доларів. На щастя для водія, це була помилка, якої припустилися програмісти.

У повідомленні про штраф вказано суму 1,48 млн доларів Фото: WSAV News

Представник поліції штату Джорджія пояснив, що розробники програмного забезпечення використовували максимально можливе значення в сумі штрафу. Програмісти вже працюють над тим, щоб усунути цю помилку й уникнути плутанини в майбутньому.

Важливо

Із 1 жовтня водіям загрожує штраф у 510 гривень за просте порушення: що потрібно знати

Фактичний штраф для водія, який перевищив швидкість, не може перевищувати 1000 доларів. Також порушнику необхідно виплатити додатковий збір у розмірі 200 доларів. Якщо він не сплатить штраф протягом 120 днів, влада штату призупиняє дію водійських посвідчень і стягує додаткову плату в 50 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що поліцейським міста Меніфі з американського штату Арканзас заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості протягом року.