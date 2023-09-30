З 1 жовтня водіям загрожує штраф у 510 гривень за просте порушення: що потрібно знати

ПДР України наказують вмикати ближнє світло фар поза населеними пунктами в осінньо-зимовий період. Порушникам загрожує штраф розміром від 425 до 510 гривень.

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Відзавтра, 1 жовтня, в Україні набуває чинності так звана "зимова" редакція Правил дорожнього руху. Це означає, що водіям необхідно вмикати ближнє світло фар на трасі, як того вимагає п. 9.8 ПДР України.

У Правилах дорожнього руху пропонується вмикати поза населеними пунктами ближнє світло фар або ходові вогні денного світла всім механічним транспортним засобам. Ця вимога діє тільки з 1 жовтня до 1 травня.

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Увімкнене ближнє світло фар на трасі вдень збільшує дистанцію виявлення транспортного засобу в умовах поганої видимості — в туман, дощ або сніг. До того ж, в осінньо-зимовий період світловий день короткий, тому сутінки настають швидше.

Також для поліпшення видимості дозволяється увімкнути протитуманні фари або дальнє світло, однак лише в тому разі, якщо вони не сліплять водіїв інших машин.

За порушення п. 9.8 ПДР України передбачено покарання. Штраф за не ввімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень.

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