У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд вантажного транспорту

Великогабаритний транспорт не зможе заїхати до Києва в години пік. Таке рішення покликане розвантажити столичні дороги.

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У Києві вводиться нове обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту. З 20 вересня його не пускатимуть у столицю в години пік. Про це з посиланням на голову КМВА Сергія Попка повідомляють у Telegram-каналі столичної військової адміністрації.

Сергій Попко пояснив, що сьогодні на засіданні Ради оборони Києва обговорювали розвантаження столичних доріг. У години пік вони перевантажені і киянам складно дістатися на роботу чи додому, а спеціальному транспорту — до місця призначення.

З цієї причини було ухвалено рішення обмежити в'їзд великогабаритного вантажного транспорту до Києва саме в години пік — вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 17:00 до 20:00.

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Обмеження буде встановлено на всіх в'їздах у місто, а контроль за дотриманням нових правил буде покладено на поліцію Києва.

Сергій Попко попросив перевізників із розумінням поставитися до обмежень, тим паче, що їх запроваджують не вперше — аналогічна заборона на в'їзд вантажного транспорту до Києва в години пік існувала ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві з'явилися два десятки розв'язок європейського зразка.

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