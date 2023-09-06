В Україні стали купувати менше нових вантажівок: найпопулярніші марки серпня (фото)

Продажі нового вантажного та спеціалізованого транспорту за серпень відстають від показників минулого місяця. Серед таких авто найбільший попит в Україні мають європейські моделі.

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Попри зростання продажів нових легкових автомобілів в Україні, попит на комерційний транспорт знизився. Загалом за серпень купили 955 таких авто. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За серпень українці купили на 2% менше нового вантажного та спеціалізованого транспорту, ніж за минулий місяць. Проте кількість реєстрацій таких автомобілів зросла майже вдвічі, як порівняти із серпнем 2022 року.

Також продажі нового вантажного та спеціалізованого транспорту відстають від показників довоєнного серпня 2021 року на 29%. Загалом із січня по серпень 2023 року в Україні купили 7120 таких авто. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Комерційні автомобілі Renault мають великий попит в Україні Фото: Wikipedia

Топ 5 найпопулярніших нових комерційних автомобілів за серпень:

Renault — 191 авто. Scania — 98 авто. Mercedes-Benz — 84 авто. Volkswagen — 73 авто. Ford — 72 авто.

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Нагадаємо, що в серпні в Україні спостерігався приріст продажів не тільки нових, а й уживаних автомобілів. У нашій країні поставили на облік близько 21 тисячі авто з пробігом.

Раніше Фокус писав, що з 1 вересня неекологічні пасажирські транспортні засоби не можуть виїхати з території України.