В Киеве с 20 сентября ограничат въезд грузового транспорта

Крупногабаритный транспорт не сможет заехать в Киев в часы пик. Такое решение призвано разгрузить столичные дороги.

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В Киеве вводится новое ограничение на въезд крупногабаритного транспорта. С 20 сентября его не будут пускать в столицу в часы пик. Об этом со ссылкой на главу КГВА Сергея Попко сообщается в Telegram-канале столичной военной администрации.

Сергей Попко объяснил, что сегодня на заседании Совета обороны Киева обсуждали разгрузку столичных дорог. В часы пик они перегружены и киевлянам сложно добраться на работу или домой, а специальному транспорту – к месту назначения.

По этой причине было принято решение ограничить въезд крупногабаритного грузового транспорта в Киев именно в часы пик — утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

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Ограничения будут установлены на всех въездах в город, а контроль за соблюдением новых правил будет возложен на полицию Киева.

Сергей Попко попросил перевозчиков с пониманием отнестись к ограничениям, тем более, что они вводятся не впервые – аналогичный запрет на въезд грузового транспорта в Киев в часы пик существовал еще до начала полномасштабного российского вторжения.

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