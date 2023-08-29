В Киеве построили два десятка новых дорожных развязок европейского типа: где они появились
Кольцевые развязки малого радиуса дешевые в постройке и существенно повышают безопасность дорожного движения. Их активно строят и в европейских странах.
В Киеве активно строят кольцевые развязки малого радиуса. Они уже появились на 18 перекрестках столицы, еще несколько — будут сданы в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на данные коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Кольцевые развязки малого радиуса можно увидеть во многих европейских странах. Они позволяют существенно повысить безопасность дорожного движения и при этом их постройка быстрая и не слишком затратная для бюджета.
Новые дорожные развязки в Киеве появились на таких улицах:
- ул. Академика Заболотного;
- ул. Лисогорская;
- ул. Тепловозная;
- ул. Рабочая;
- ул Уманская;
- ул. Камещиков;
- ул. Владимира Жаботинского;
- ул. Покольская;
- проулок Новопечерский.
На перекрестках улиц:
- Бориса Гмыри и Михаила Гришка;
- Елизаветы Чавдар и Бориса Гмыри;
- Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект;
- Деснянской с ул. Радосинской и ул. Мира;
- Ирины Бекешкиной и Эдуарда Вильде;
- Микитенка и Ирины Бекешкиной;
- Марко Вовчок и Вербовой;
- Светлицкого та проулка Межевого;
- Генерала Наумова и проулка Малинского.
Кроме того, еще на двух развязках заканчиваются работы – там наносится дорожная разметка. Речь идет о перекрестках улиц Отто Шмидта и Печенежской, а также улиц Митрополита Владимира Сабодана и Александра Довженко.
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