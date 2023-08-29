У Києві побудували два десятки нових дорожніх розв'язок європейського типу: де вони з'явилися

Кільцеві розв'язки малого радіусу дешеві в будівництві й істотно підвищують безпеку дорожнього руху. Їх активно будують і в європейських країнах.

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У Києві активно будують кільцеві розв'язки малого радіуса. Вони вже з'явилися на 18 перехрестях столиці, ще кілька будуть здані найближчим часом. Про це повідомляє пресцентр КМДА з покликанням на дані комунальної корпорації "Київавтодор".

Кільцеві розв'язки малого радіуса можна побачити в багатьох європейських країнах. Вони дають змогу істотно підвищити безпеку дорожнього руху, і водночас їхнє спорудження швидке та не надто витратне для бюджету.

Малі кільцеві розв'язки підвищують безпеку дорожнього руху Фото: Киевавтодор

Нові дорожні розв'язки в Києві з'явилися на таких вулицях:

вул. Академіка Заболотного;

вул. Лисогірська;

вул. Тепловозна;

вул. Робітнича;

вул. Уманська;

вул. Каменярів;

вул. Володимира Жаботинського;

вул. Покільська;

провулок Новопечерський.

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На перехрестях вулиць:

Бориса Гмирі та Михайла Гришка;

Єлизавети Чавдар і Бориса Гмирі;

Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект;

Деснянської з вул. Радосинською та вул. Миру;

Ірини Бекешкіної та Едуарда Вільде;

Микитенка й Ірини Бекешкіної;

Марка Вовчка та Вербової;

Світлицького та провулка Межового;

Генерала Наумова та провулка Малинського.

Зокрема, ще на двох розв'язках закінчуються роботи — там наноситься дорожня розмітка. Йдеться про перехрестя вулиць Отто Шмідта й Печенізької, а також вулиць митрополита Володимира Сабодана й Олександра Довженка.

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