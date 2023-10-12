Покупка и продажа авто: в "Дії" появился новый полезный сервис для водителей

Сейчас услуга покупки и продажи транспортных средств в "Дії" находится на стадии бета-тестирования. В будущем воспользоваться новым сервисом смогут все украинцы.

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В "Дії" появился новый полезный сервис для водителей. Запущено бета-тестирование услуги покупки и продажи автомобилей онлайн. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме в Киеве.

В сервисе государственных услуг "Дія" теперь можно купить или продать автомобиль. Для этого не нужно обращаться в центр МВД.

Важно

Как пользоваться услугой шеринга авто в "Дії": инструкция от МВД

"Сейчас в бета-тестирование запущен сервис, который позволяет купить или продать автомобиль в "Дії". Без центра МВД, без услуг "бегунков", которые предлагают купить место в очереди. С помощью нескольких кликов можно продать авто в "Дії"", — сказал Федоров.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также заявил, что в Украине отменят обязательную техническую экспертизу автомобилей. Ее будут проводить только при первой регистрации транспортного средства или по желанию покупателя.

Ранее Фокус сообщал, что в Министерстве цифровой трансформации Украины доработали услугу шеринга автомобилей в "Дії".

Также мы писали, что в Украине вступила в силу "зимняя" редакция Правил дорожного движения.