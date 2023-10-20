Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Ближнє світло в Україні, ПДР України, зміни в ПДР, ближнє світло фар, Правила дорожнього руху
Фото: Motor1.com | Ближнє світло стало обов'язковим за містом цілий рік

ПДР України привели у відповідність до європейських норм. Зміни торкнулися правил перевезення дітей і використання освітлювальних приладів.

Related video

Кабінет Міністрів сьогодні, 20 жовтня, вніс зміни до Правил дорожнього руху. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів. Зокрема, впроваджено такі новації:

  1. Ближнє світло фар або ходові вогні тепер необхідно вмикати у світлий час доби поза населеними пунктами цілий рік. Нагадаємо, донедавна така вимога діяла тільки в осінньо-зимовий період. Штраф за не ввімкнене ближнє світло — від 425 до 510 гривень.
  2. Забороняється перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла або мопеда.
  3. Забороняється перевезення дітей зростом до 150 см в авто без спеціальних утримуючих систем, що дозволяють пристебнути їх ременем безпеки. Очевидно, йдеться про дитячі крісла або бустери. При перевезенні дитини без них загрожує штраф у розмірі від 510 до 850 гривень.
  4. Уточнено перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для зупинки транспорту на дорогах для автомобілів та автомагістралях.
Важливо
Водіння без футболки та особистий алкотестер: найдивніші правила дорожнього руху у світі
Водіння без футболки та особистий алкотестер: найдивніші правила дорожнього руху у світі

Більше інформації про зміни в ПДР України та строки їх набуття чинності з'явиться після публікації постанови Кабміну.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні доступна в тестовому режимі послуга купівлі-продажу авто через додаток "Дія".

Також ми писали, що в Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввезти преміальні кросовери.