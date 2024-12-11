В Украине уже много лет страховые компании предлагают медицинское страхование, смысл которого — в быстром доступе к профильным врачам и оплате медицинских услуг не за счет владельца полиса, а за счет страховой компании. Как разобраться в различных страховых программах и выбрать оптимальный вариант, исследовал Фокус.

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Медицинское страхование в 2024 году развивается довольно активными темпами, а в НБУ предоставили информацию, что чистые страховые премии по итогам января-сентября 2024 года достигли 4,3 млрд грн., что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Украине такое страхование является добровольным, следовательно, каждый по желанию может выбрать компанию и полис на определенную страховую сумму, чтобы получать в течение года медицинские консультации, медицинский ассистанс и лечение как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. В чем преимущества добровольного медицинского страхования и какие услуги доступны владельцам такой страховки?

Услуги по полису: какое наполнение медицинской страховки предлагают в 2024 году

В Украине медицинское страхование наибольшее распространение получило в корпоративном сегменте, когда компании-работодатели предоставляют полисы работникам в рамках соцпакетов. Это влияет на распространение культуры медстрахования, говорят специалисты.

"Заинтересованность продуктами медицинского страхования растет, но приучает пользоваться этими услугами преимущественно корпоративный сегмент. Именно работодатели привносят культуру медицинского страхования и стимулируют его развитие в Украине. Предприятия все чаще таким образом пытаются защитить своих работников. Также это позволяет им повышать свою привлекательность на рынке труда в условиях растущего кадрового голода", — считает Марина Зварыч, директор департамента продаж личных видов страхования СК ИНГО.

В целом программы добровольного медицинского страхования (ДМС) в Украине предлагает не так уж и много компаний. Некоторые страховые компании сконцентрированы на услугах только корпоративному сегменту, например, СК "Универсальная" и PZU, но есть и компании, которые предлагают медицинское страхование как компаниям, так и гражданам — это СК ИНГО, ARX, СК УНИКА, VUSO и некоторые другие.

Не все полисы одинаковы — страховые программы отличаются опциями и наличием лимитов и франшизы Фото: прес-служба МОЗ

Сами же полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) в компаниях могут существенно отличаться. Есть так называемые базовые страховки, они стоят 2-4 тыс грн. в год, но и опций в таком полисе мало — два-три вызова скорой и несколько консультаций врача-терапевта. Конечно, о диагностике, стационаре или оплате медикаментов речь вообще не идет.

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Чтобы иметь комплексное медицинское обслуживание — консультации разных специалистов, оплату диагностики, медикаментов, а при необходимости и стационара — необходим другой полис, по которому страховая сумма будет не менее 100 тыс грн, а лучше — 180-250 тыс. грн. "Стоит обращать внимание на размер страховой суммы, на которую можно получать медицинские услуги. Если несколько лет назад можно было ограничиться 100-150 тыс. грн, то сегодня мы советуем выбирать страховую сумму не менее 250 тыс., чтобы не иметь осложнений в случае пребывания на стационарном лечении в частных клиниках", — отмечает Марина Зварыч.

В течение последнего года стоимость медицинского страхования выросла примерно на 20%. Подорожанию способствовал рост стоимости медицинских услуг и медикаментов и общие инфляционные процессы

Страховки на большую страховую сумму уже будут иметь лучшее наполнение и гарантировать клиенту обслуживание в частных клиниках, оплату необходимых исследований, анализов, покрытие расходов на лекарства, назначенные врачом. Такой годовой полис уже будет стоить 12-25 тыс. грн. или дороже, это зависит от уровня клиник, указанных в договоре, от страховой суммы и от наличия лимитов. Например, в полисе может быть определен лимит на стоматологию — 3 тыс. грн. Все, что выше лимита, оплачивает самостоятельно владелец полиса.

В последние годы полисы ДМС дорожают. На это влияет и общая инфляция, и рост стоимости медикаментов и в целом подорожание медицинского обслуживания.

Чтобы иметь комплексное медицинское обслуживание, необходим полис, по которому страховая сумма будет не менее 100 тыс. грн.

"В течение последнего года стоимость медицинского страхования выросла примерно на 20%. Подорожанию способствовал рост стоимости медицинских услуг и медикаментов и общие инфляционные процессы. Застрахованные стали чаще обращаться за медицинской помощью, изменился характер и тип заболеваний. Люди максимально сократили время ожидания плановой помощи. Если раньше они могли планировать получение не срочной помощи в течение 3-6 месяцев, то сейчас этот период сократился до 1 месяца", — отметила Марина Зварыч. По ее словам, если раньше среди застрахованных доминировали заболевания типа ОРВИ, то сегодня на первый план выходят кардио-заболевания и неврологические болезни. Соответственно, это повлияло на рост среднего чека одного заболевания.

Какие услуги оплачивает страховая при наступлении страхового случая по полису ДМС

Как отметила в комментарии Фокусу Марина Зварыч, за последние годы сформировалась классическая структура наполнения полиса ДМС, которая сейчас считается оптимальной: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар и неотложная помощь. Остальное — это уже дополнительное покрытие, которое компании добавляют в полис по своему усмотрению. Речь идет о покрытии стоматологических услуг и некоторых дополнительных услугах. Например, связанные с лечением определенных критических заболеваний, таких как сахарный диабет и онкология. Или некоторых профилактических услуг, таких как профосмотры, вакцинации и тому подобное.

"Также следует отметить новый вид страховых программ — кобрендовых. Принципиальное отличие таких программ в том, что медицинские услуги предоставляются только в медицинских учреждениях определенного бренда. Такое страхование позволяет сочетать все преимущества страховой и частной медицины", — рассказала Марина Зварыч.

Главные опции полиса добровольного медицинского страхования:

Скорая помощь

Амбулаторное лечение

Диагностика

Медикаменты

Стационар

Круглосуточная поддержка 24/7

По мнению Марины Зварыч, покупателям полиса ДМС в первую очередь следует обращать внимание на наполнение страховой программы: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар и неотложная помощь. Во-вторых, на уровень медицинских учреждений, в которых можно обслуживаться, включено ли в программу обеспечение медикаментами и в каком объеме, предусмотрены ли для этого покрытия франшиза и какая именно. Кроме того, добавляет эксперт, стоит проверить, существует ли такая опция как вызов врача на дом, покрытие дневного стационара, а если стационар предусмотрен, то в каких именно клиниках.

В дорогих полисах есть возможность воспользоваться услугами не только государственных, но и частных клиник

"Обычно страховым полисом не будет покрываться вред здоровью, который человек получил находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Такое поведение рассматривается как умышленное подвергание риску. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта, для этого предусмотрено отдельное страхование. Не входят в стандартное покрытие ущерб здоровью военных в результате военных рисков (для гражданских такого исключения нет). Не покрываются определенные группы болезней, например, врожденные патологии, ВИЧ/СПИД, психические заболевания и зависимости. Лечение таких состояний является сложным и длительным, а стоимость может существенно превышать пределы стандартного страхового покрытия", — рассказала Марина Зварыч.

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Некоторые страховые компании не страхуют по программам ДМС лиц старше 60 лет, а также людей с инвалидностью. Не будет заключен договор, если человек болен наркоманией, алкоголизмом, или если состоит на учете из-за туберкулеза, в кожно-венерологическом или психоневрологическом диспансере.

Во всех страховках ДМС есть ограничения: перечень диагнозов, при наличии которых лечение не покроет страховая компания Фото: 24 канал

В полисах ДМС компании обычно прописывают ряд исключений — когда страховка не покроет лечение. Обычно это касается таких заболеваний, как ревматизм, пороки сердца, хроническая недостаточность кровообращения, гепатит В или С, цирроз печени, инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность II степени и выше, энцефалит, рассеянный склероз эпилепсия, паркинсонизм, шизофрения, болезнь Бехтерева, злокачественные новообразования.

Важно, что сейчас, когда в стране война и не редкими становятся ранения из-за обстрелов, компании указывают в полисах, что военные риски для гражданских могут покрываться страховкой. Но это не касается районов ведения активных боевых действий.

Психические заболевания и злокачественные новообразования часто в полисах — в перечне исключений Фото: УНИАН

Что касается военных рисков, то, например, в СК ИНГО сегодня такое покрытие является стандартным для гражданских лиц, находящихся на территориях, где не ведутся активные боевые действия. То есть компания покрывает лечение вреда здоровью из-за войны, что включено во все полисы медицинского страхования ИНГО без доплаты. В целом, говорит Марина Зварыч, согласно договору страхования компания организовывает и оплачивает медицинскую помощь на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. "То есть, во всех местах, где физически могут оказать помощь гражданские медики. Также за рубежом доступны услуги телемедицины, которые включены в некоторые страховые полисы", — говорит эксперт.

Медицинское страхование в 2025 году: каких изменений ждать

Вероятнее всего, в 2025 году компании, которые предлагают физическим лицам полисы ДМС, будут продолжать предоставлять услуги медицинского страхования, а программы медстрахования, как и сегодня, будут отличаться и наполнением услуг, и страховой суммой, и ценой. По мнению Марины Зварыч, прогноз рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Украине на 2025 год зависит от нескольких ключевых факторов: экономической стабильности, законодательных и регуляторных изменений и спроса на медицинские услуги.

В целом стоимость полисов ДМС в следующем году будет расти. "Согласно тенденциям 2024 года, можно прогнозировать рост объема рынка ДМС на 10-15%. Увеличение количества застрахованных лиц будет происходить за счет работодателей. Количество корпоративных клиентов вероятно вырастет на 20%", — отмечает Марина Зварыч.

В Украине растет спрос и на медицинские услуги, и на медицинское страхование, говорят специалисты

В то же время популярность медицинского страхования постепенно может увеличиваться, особенно в крупных городах, где граждане часто стремятся обезопасить свою семью от длинных очередей к профильным врачам и позаботиться о полисах для детей, которые нуждаются в регулярных осмотрах врача. В Украине, несмотря на сокращение населения, все же будет сохраняться высокий спрос на услуги клиник и диагностических центров.

Важно, что сейчас, когда в стране война, компании указывают в полисах, что военные риски для гражданских могут покрываться страховкой

"Война продолжается, следовательно, сохранится повышенное внимание к здоровью и медицинской защите. Люди и в дальнейшем будут искать средства компенсировать определенные ограничения государственной медицины, что будет стимулировать спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС). В то же время предприятия могут активнее внедрять программы корпоративного страхования для поддержки своих работников. Страховщики все лучше адаптируют свои продукты к новым потребностям, предлагая покрытие не только традиционных медицинских расходов, но и услуги по телемедицине, психологической поддержке или реабилитации", — отметила в комментарии Фокусу директор департамента продаж личных видов страхования СК ИНГО Марина Зварыч.