В Україні вже багато років страхові компанії пропонують медичне страхування, сенс якого – у швидкому доступі до профільних лікарів та оплаті медичних послуг не за рахунок власника полісу, а за кошти страхової компанії. Як розібратись у різних страхових програмах та обрати оптимальний варіант, досліджував Фокус.

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Медичне страхування в 2024 році розвивається доволі активними темпами, а в НБУ надали інформацію, що чисті страхові премії за підсумками січня-вересня 2024 року досягли 4,3 млрд грн., що на 16,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В Україні таке страхування є добровільним, отже, кожен за бажанням може обрати компанію та поліс на певну страхову суму, щоб отримувати впродовж року медичні консультації, медичний асистанс та лікування як у державних, так і в приватних медичних закладах. В чому переваги добровільного медичного страхування і які послуги доступні власникам такої страховки?

Послуги за полісом: яке наповнення медичної страховки пропонують в 2024 році

В Україні медичне страхування найбільшого поширення набуло в корпоративному сегменті, коли компанії-роботодавці надають поліси працівникам в межах соцпакетів. Це впливає на поширення культури медстрахування, кажуть фахівці.

"Зацікавленість продуктами медичного страхування зростає, але привчає користуватися цими послугами переважно корпоративний сегмент. Саме роботодавці привносять культуру медичного страхування і стимулюють його розвиток в Україні. Підприємства все частіше таким чином намагаються захистити своїх працівників. Також це дозволяє їм підвищувати свою привабливість на ринку праці в умовах зростаючого кадрового голоду", — вважає Марина Зварич, директор департаменту продажів особистих видів страхування СК ІНГО.

Загалом програми добровільного медичного страхування (ДМС) в Україні пропонує не так вже й багато компаній. Деякі страхові компанії сконцентровані на послугах лише корпоративному сегменту, наприклад, СК "Універсальна" та PZU, але є й компанії, які пропонують медичне страхування як компаніям, так і громадянам – це СК ІНГО, ARX, СК УНІКА, VUSO та деякі інші.

Не всі поліси однакові - страхові програми відрізняються опціями та наявністю лімітів і франшизи Фото: Пресслужба МОЗ

Самі ж поліси добровільного медичного страхування (ДМС) у компаніях можуть суттєво відрізнятись. Є так звані базові страховки, вони коштують 2-4 тис грн. на рік, але і опцій в такому полісі мало – два-три виклики швидкої та кілька консультацій лікаря-терапевта. Звісно, про діагностику, стаціонар або оплату медикаментів взагалі не йдеться.

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Щоб мати комплексне медичне обслуговування – консультації різних спеціалістів, оплату діагностики, медикаментів, а за потреби і стаціонару – необхідний інший поліс, за яким страхова сума буде не менше 100 тис грн., а краще – 180-250 тис. грн. "Варто звертати увагу на розмір страхової суми, на яку можна отримувати медичні послуги. Якщо кілька років тому можна було обмежитися 100-150 тис. грн, то сьогодні ми радимо обирати страхову суму не менше 250 тис. аби не мати ускладнень у разі перебування на стаціонарному лікуванні у приватних клініках", — зазначає Марина Зварич.

Протягом останнього року вартість медичного страхування зросла приблизно на 20%. Подорожчанню сприяло зростання вартості медичних послуг й медикаментів та загальні інфляційні процеси

Страховки на більшу страхову суму вже матимуть краще наповнення та гарантуватимуть клієнту обслуговування у приватних клініках, оплату необхідних досліджень, аналізів, покриття витрат на ліки, призначені лікарем. Такий річний поліс вже буде коштувати 12-25 тис. грн. або дорожче, це залежить від рівня клінік, вказаних у договорі, від страхової суми і від наявності лімітів. Наприклад, у полісі може бути визначений ліміт на стоматологію – 3 тис. грн. Все, що вище ліміту, сплачує самостійно власник полісу.

В останні роки поліси ДМС дорожчають. На це впливає і загальна інфляція, і зростання вартості медикаментів та загалом подорожчання медичного обслуговування.

Щоб мати комплексне медичне обслуговування, необхідний поліс, за яким страхова сума буде не менше 100 тис грн

"Протягом останнього року вартість медичного страхування зросла приблизно на 20%. Подорожчанню сприяло зростання вартості медичних послуг й медикаментів та загальні інфляційні процеси. Застраховані стали частіше звертатися по медичну допомогу, змінився характер та тип захворювань. Люди максимально скоротили час очікування планової допомоги. Якщо раніше вони могли планувати отримання НЕ термінової допомоги протягом 3-6 місяців, то зараз цей період скоротився до 1 місяця", — зазначила Марина Зварич. За її словами, якщо раніше серед застрахованих домінували захворювання типу ГРВІ, то сьогодні на перший план виходять кардіо-захворювання та неврологічні хвороби. Відповідно, це вплинуло на зростання середнього чеку одного захворювання.

Які послуги оплачує страхова при настанні страхового випадку за полісом ДМС

Як зауважила у коментарі Фокусу Марина Зварич, за останні роки сформувалась класична структура наповнення полісу ДМС, яка наразі вважається оптимальною: амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонар та невідкладна допомога. Решта – це вже додаткове покриття, яке компанії додають до полісу на власний розсуд. Йдеться про покриття стоматологічних послуг і деякі додаткові послуги. Наприклад, пов’язані з лікуванням певних критичних захворювань, таких як цукровий діабет та онкологія. Або деяких профілактичних послуг, таких як профогляди, вакцинації тощо.

"Також слід відзначити новий вид страхових програм – кобрендових. Принципова відмінність таких програм в тому, що медичні послуги надаються лише у медичних закладах певного бренду. Таке страхування дозволяє поєднувати всі переваги страхової та приватної медицини", — розповіла Марина Зварич.

Головні опції полісу добровольного медичного страхування:

Швидка допомога

Амбулаторне лікування

Діагностика

Медикаменти

Стаціонар

Цілодобова підтримка 24/7

На думку Марини Зварич, покупцям полісу ДМС в першу чергу слід звертати увагу на наповнення страхової програми: амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонар та невідкладна допомога. По-друге, на рівень медичних закладів, в яких можна обслуговуватися, чи включене до програми забезпечення медикаментами і в якому обсязі, чи передбачені для цього покриття франшиза і яка саме. Крім того, додає експертка, варто перевірити, чи існує така опція як виклик лікаря додому, покриття денного стаціонару, а якщо стаціонар передбачений, то в яких саме клініках.

У дорогих полісах є можливість скористатися послугами не лише державних, але й приватних клінік

"Зазвичай страховим полісом не буде покриватися шкода здоров’ю, яку людина отримала перебуваючи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Така поведінка розглядається як навмисне наражання на ризик. Якщо ви займаєтесь екстремальними видами спорту, для цього передбачене окреме страхування. Не входять у стандартне покриття шкода здоров’ю військових внаслідок воєнних ризиків (для цивільних такого виключення немає). Не покриваються певні групи хвороб, наприклад, вроджені патології, ВІЛ/СНІД, психічні захворювання та залежності. Лікування таких станів є складним і тривалим, а вартість може суттєво перевищувати межі стандартного страхового покриття", — розповіла Марина Зварич.

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Деякі страхові компанії не страхують за програмами ДМС осіб старше 60 років, а також людей з інвалідністю. Не буде укладений договір, якщо людина хвора на наркоманію, алкоголізм, або якщо перебуває на обліку через туберкульоз, у шкірно-венерологічному або психоневрологічному диспансері.

У всіх страховках ДМС є обмеження: перелік діагнозів, за наявності яких лікування не покриє страхова компанія Фото: 24 канал

В полісах ДМС компанії зазвичай прописують ряд виключень – коли страховка не покриє лікування. Зазвичай це стосується таких захворювань, як ревматизм, пороки серця, хронічна недостатність кровообігу, гепатит В або С, цироз печінки, інсулінозалежний цукровий діабет, хронічна ниркова недостатність II ступеня і вище, енцефаліт, розсіяний склероз епілепсія, паркінсонізм, шизофренія, хвороба Бехтерева, злоякісні новоутворення.

Важливо, що зараз, коли в країні війна та не рідкими стають поранення через обстріли, компанії вказують у полісах, що воєнні ризики для цивільних можуть покриватись страховкою. Але це не стосується районів ведення активних бойових дій.

Психічні захворювання та злоякісні новоутворення часто в полісах - у переліку виключень Фото: УНІАН

Щодо воєнних ризиків, то, наприклад, в СК ІНГО сьогодні таке покриття є стандартним для цивільних осіб, що знаходяться на територіях, де не ведуться активні бойові дії. Тобто компанія покриває лікування шкоди здоров'ю через війну, що включено в усі поліси медичного страхування ІНГО без доплати. Загалом, каже Марина Зварич, згідно з договором страхування компанія організовує та сплачує медичну допомогу на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. "Тобто, у всіх місцях, де фізично можуть надати допомогу цивільні медики. Також за кордоном доступні послуги телемедицини, які включені до деяких страхових полісів", — каже експертка.

Медичне страхування в 2025 році: яких змін чекати

Найімовірніше, в 2025 році компанії, які пропонують фізичним особам поліси ДМС, будуть продовжувати надавати послуги медичного страхування, а програми медстрахування, як і сьогодні, будуть відрізнятись і наповненням послуг, і страховою сумою, і ціною. На думку Марини Зварич, прогноз ринку добровільного медичного страхування (ДМС) в Україні на 2025 рік залежить від кількох ключових факторів: економічної стабільності, законодавчих та регуляторних змін і попиту на медичні послуги.

Загалом вартість полісів ДМС наступного року буде зростати. "Згідно з тенденціями 2024 року, можна прогнозувати зростання обсягу ринку ДМС на 10-15%. Збільшення кількості застрахованих осіб буде відбуватися завдяки роботодавцям. Кількість корпоративних клієнтів ймовірно зросте на 20%", — зазначає Марина Зварич.

В Україні зростає попит і на медичні послуги, і на медичне страхування, кажуть фахівці

Водночас популярність медичного страхування поступово може збільшуватись, особливо у великих містах, де громадяни часто прагнуть убезпечити свою родину від довгих черг до профільних лікарів та подбати про поліси для дітей, які потребують регулярних оглядів лікаря. В Україні, незважаючи на скорочення населення, все ж зберігатиметься високий попит на послуги клінік і діагностичних центрів.

Важливо, що зараз, коли в країні війна, компанії вказують у полісах, що воєнні ризики для цивільних можуть покриватись страховкою

"Війна продовжується, отже збережеться підвищена увага до здоров'я та медичного захисту. Люди й надалі шукатимуть засоби компенсувати певні обмеження державної медицини, що буде стимулювати попит на добровільне медичне страхування (ДМС). Водночас підприємства можуть активніше впроваджувати програми корпоративного страхування для підтримки своїх працівників. Страховики все краще адаптують свої продукти до нових потреб, пропонуючи покриття не лише традиційних медичних витрат, а й послуги з телемедицини, психологічної підтримки чи реабілітації", — зазначила у коментарі Фокусу директор департаменту продажів особистих видів страхування СК ІНГО Марина Зварич.