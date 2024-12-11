Є попит: як війна в Україні вплинула на ринок медичного страхування

Медичне страхування в Україні за останні роки пережило серйозні виклики, особливо на тлі пандемії та війни. Як зазначає Сергій Майстренко, директор департаменту особистого страхування страхової компанії ІНГО, ці події стали каталізаторами змін, які вплинули як на структуру ринку, так і на потреби клієнтів.

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Якщо 2022 рік став випробуванням для ринку медичного страхування, коли існувала велика невизначеність щодо фінансових можливостей людей та компаній і взагалі майбутнього всієї країни. То 2023 рік приніс певне відновлення: ринок медичного страхування виріс на 18% порівняно з попереднім роком. Однак цей ріст значною мірою був зумовлений підвищенням цін на страхові продукти, а не збільшенням кількості застрахованих осіб. Цікаво, що клієнти, які спочатку анулювали договори страхування, згодом повернулися до страхових компаній. Причина – високі витрати на медичні послуги за кордоном та недоступність страхових продуктів аналогічного рівня.

За підсумками дев'яти місяців 2024 року ринок продовжує зростання. Страхова компанія ІНГО, яка є лідером у цьому сегменті, забезпечила медичну допомогу на суму понад 353,3 млн гривень, що перевищує минулорічний показник на 9%. Сергій Майстренко прогнозує зростання попиту на медичне страхування і в подальшому. Зростанню сприятиме інформування населення про переваги страхових продуктів, розвиток клієнтського сервісу та впровадження нових технологій. Важливим фактором залишатиметься інтеграція страхування у пакети бенефітів для працівників корпоративного сектору.

Разом із тим, ринок медичного страхування й надалі консолідуватиметься. Зараз 82% платежів з ДМС припадає на топ-10 страховиків, і ця тенденція, ймовірно, посилиться. Для розвитку ринку страхові компанії повинні інвестувати в якісні послуги, сучасні IT-рішення та розширення мережі партнерів. Майстренко прогнозує, що частка великих операторів на ринку збільшуватиметься, адже медичне страхування — це низько маржинальний і складний у реалізації бізнес. Менш з тим, навіть у складних умовах, демонструє потенціал для розвитку. Відповідальність за своє здоров’я та впровадження нових рішень створюють основу для розширення культури страхування, що в довгостроковій перспективі може змінити підхід українців до фінансового планування.

За словами Сергія Майстренка, фактичний прогноз ринку добровільного медичного страхування (ДМС) в Україні на 2025 рік залежить від кількох ключових факторів: економічної стабільності, законодавчих та регуляторних змін і попиту на медичні послуги.

Війна продовжується, отже збережеться підвищена увага до здоров'я та медичного захисту, — вважає експерт. Люди й надалі шукатимуть засоби компенсувати певні обмеження державної медицини, що буде стимулювати попит на добровільне медичне страхування (ДМС). Водночас підприємства можуть активніше впроваджувати програми корпоративного страхування для підтримки своїх працівників.

За останні роки сформувалась класична структура наповнення полісу ДМС, яка наразі вважається оптимальною: амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонар та невідкладна допомога. Решта – це вже додаткове покриття, яке можна додавати до полісу на власний розсуд. Йдеться про покриття стоматологічних послуг і деякі додаткові послуги. Наприклад, пов’язані з лікуванням певних критичних захворювань, таких як цукровий діабет та онкологія. Або деяких профілактичних послуг, таких як профогляди, вакцинації тощо. Це дозволяє або попереджати захворювання, або викривати хворобу на ранніх стадіях, що, як правило, суттєво впливає на стан здоров’я. Також Сергій Майстренко відзначає новий вид страхових програм – кобрендових. Їх принципова відмінність в тому, що застраховані отримують медичні послуги лише у медичних закладах певного бренду. Таке страхування дозволяє поєднувати всі переваги страхової та приватної медицини.

Страховики все краще адаптують свої продукти до нових потреб, пропонуючи покриття не лише традиційних медичних витрат, а й послуги з телемедицини, психологічної підтримки чи реабілітації. Ця тенденція продовжуватиметься, зокрема ІНГО планує працювати над модернізацією своїх страхових програм.

Протягом останнього року вартість медичного страхування зросла приблизно на 20%. Подорожчанню сприяло зростання вартості медичних послуг й медикаментів та загальні інфляційні процеси. Застраховані стали частіше звертатися по медичну допомогу, змінився характер та тип захворювань. Люди максимально скоротили час очікування планової допомоги. Якщо раніше вони могли планувати отримання НЕ термінової допомоги протягом 3-6 місяців, то зараз цей період скоротився до 1 місяця. Також, якщо раніше серед застрахованих домінували захворювання типу ГРВІ, то сьогодні на перший план виходять кардіо захворювання та неврологічні хвороби. Відповідно це вплинуло на зростання середнього чеку одного захворювання.

Зацікавленість продуктами медичного страхування зростає, але привчає користуватися цими послугами переважно корпоративний сегмент. Саме роботодавці привносять культуру медичного страхування і стимулюють його розвиток в Україні. Підприємства все частіше таким чином намагаються захистити своїх працівників. Також це дозволяє їм підвищувати свою привабливість на ринку праці в умовах зростаючого кадрового голоду. Часто поліс добровільного медичного страхування працедавець оформлює для співробітника як частину трудового договору, що суттєво додає цінності оферті.

Економічна невизначеність може обмежити можливості окремих клієнтів і малих підприємств купувати страхові поліси. Ризики, пов’язані з тривалим впливом наслідків війни (травми, стрес), можуть вплинути на витрати страховиків і тарифи.

У 2025 році триватиме робота над діджиталізацією страхових послуг, а саме розвитком мобільних застосунків для ще більш зручного доступу до медичних послуг і відшкодувань. ІНГО обов’язково впроваджуватиме цифрові сервіси, щоб спростити процес звернення клієнтів і зменшити навантаження на персонал.

Витяг з Державного реєстру фінансових установ від 26.04.2024 року, повідомлення № 27-0024/32802.