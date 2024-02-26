Больницы бомбят — но медицина живет. Как украинское здравоохранение преодолевает ужасы войны

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В детской больнице "Охматдет" в Киеве маленький мальчик заново учился ходить. В этом передовом реабилитационном центре, обслуживающем детей, раненых на войне в Украине, ему сделали протезирование. И при поддержке преданного своему делу физиотерапевта и своей матери он медленно, но целенаправленно прошел по больничному коридору с решительным лицом и глазами, устремленными в пол.

Став свидетелем этой сцены, одновременно трогательной и вдохновляющей, я еще раз поразился устойчивости украинской системы здравоохранения, пострадавшей от войны, но все еще стоящей на ногах.

И сегодня, когда мы преодолели двухлетнюю отметку этого конфликта, который кажется бесконечным, меня продолжает удивлять то, насколько далеко продвинулась страна – несмотря на все трудности – в стремлении достичь здоровья для всех.

Еще до 24 февраля 2022 года Украина приступила к амбициозным реформам здравоохранения — важнейшему требованию процесса вступления в ЕС. Но когда началась война, критически важная инфраструктура по всей стране была разрушена. Больницы, машины скорой помощи, генераторы, аптеки... Было сложно, если вообще возможно, оказывать медицинские услуги на линии фронта или вблизи нее.

А массовое внутреннее перемещение только усугубило кризис.

Однако, оправившись от первоначального шока, система здравоохранения Украины начала восстанавливаться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие партнеры доставили предметы первой необходимости, в том числе генераторы, машины скорой помощи, сборные отделения неотложной помощи, травматологические комплекты и лекарства, и все это было щедро профинансировано рядом государственных и частных доноров.

Правительство было полно решимости не только восстановить систему здравоохранения, но и сделать ее лучше. И реформа была возобновлена.

В настоящее время в Украине существует значительная национальная программа психического здоровья, которую поддерживает первая леди Елена Зеленская и которая быстро расширяется. Это крайне важно, поскольку в настоящее время в Украине насчитывается около 10 миллионов человек, которые, по оценкам, находятся в группе риска или живут с психическими расстройствами, и почти 4 миллиона человек имеют умеренные тяжелые симптомы.

Укрепляются также службы физической реабилитации. Цифровые технологии здравоохранения обеспечивают более широкий доступ к диагностике и консультациям для тех, кто живет вблизи линии фронта, а также на возвращенных территориях, в том числе для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Сейчас по стране курсируют парки специально оборудованных автобусов, нагруженных основными вакцинами от паротита, кори и краснухи, даже от Covid-19, добираясь до тех, до кого труднее всего добраться.

И что примечательно, в 2023 году Украине удалось остановить вспышку полиовируса, которая первоначально была обнаружена в октябре 2021 года, что является похвальной вехой перед лицом войны.

Но мы также должны признать, что экосистема здравоохранения Украины по-прежнему сталкивается с проблемами по нескольким направлениям.

На сегодняшний день ВОЗ подтвердила более 1500 нападений на медицинские учреждения, инфраструктуру или персонал — в среднем по два в день с начала войны — и новые попадания в последние недели пополнили это число.

Число внутренне перемещенных лиц в настоящее время оценивается в 3,5 миллиона человек; зарегистрировано более 6 миллионов беженцев, в основном в соседних странах; и почти 8 миллионов человек нуждаются в медицинской помощи на территории, контролируемой Украиной.

Украинское здравоохранение продолжает работать, несмотря ни на что Фото: 24 канал

В настоящее время две трети обращающихся за помощью сталкиваются с препятствиями, которые в первую очередь связаны с затратами, временем и транспортировкой. В районах, близких к линии фронта, 22 процента семей откладывают обращение за медицинской помощью, а 7 процентов испытывают трудности с приобретением основных лекарств. Доступ к семейному врачу также значительно ограничен в этих регионах, где финансовые ограничения более острые и почти 25 процентов не могут позволить себе лекарства, а 51 процент — не могут платить за медицинские услуги.

Более того, неинфекционные заболевания (НИЗ), такие, как сердечно-сосудистые, диабет, рак, не исчезают просто так в зоне конфликта. Напротив, в Украине НИЗ являются причиной 84 процентов всех смертей, что часто усугубляется факторами, вызванными войной.

Украина также продолжает испытывать одно из самых высоких показателей бремени ВИЧ, туберкулеза и материнской смертности в Европейском регионе ВОЗ. Риск инфекционных заболеваний и вспышек болезней, передающихся через пищу и воду, остается постоянным.

Это относится также к беспрецедентной угрозе химической, биологической, радиологической и ядерной чрезвычайной ситуации.

Конечно, все это — огромные препятствия. Но когда дело касается будущего здравоохранения в Украине, я оптимист. Потому что то, что я видел своими глазами во время многих визитов в Украину, — это настоящая приверженность.

И потому я говорю всем — преданному своему делу правительству Украины, преданным труженикам здравоохранения, работающим 24 часа в сутки, измученным двойным ударом Covid-19 и войны, но все еще сильным духом, — всем им я говорю: ВОЗ будет поддерживать вас, несмотря ни на что.

Преданным соседям Украины, которые приветствовали беженцев — в основном женщин, детей и пожилых людей, — я говорю: ВОЗ благодарит вас за демонстрацию нашей общей человечности, за демонстрацию того, что здоровье — это право человека.

Я говорю преданным донорам страны — от ЕС до организаций в США, на Ближнем Востоке и в Азии: ВОЗ благодарна за вашу постоянную солидарность. Но ваша щедрая поддержка здравоохранения в Украине должна оставаться непоколебимой.

На этом решающем этапе, после того, как страна так усердно стремилась к достижению здоровья для всех, прекращение усилий подорвет, а, вероятно, даже обратит вспять все успехи, достигнутые за последние два года.

Мы обязаны сделать все, что можем, перед стойким народом Украины, таким, как тот маленький мальчик, которого я встретил в Киеве, а также перед замечательной системой здравоохранения, которая его обслуживает, чтобы гарантировать: они могут рассчитывать на нас сейчас и всегда.

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