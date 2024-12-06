"Заболеваемость выросла более чем на 30%": в Киеве среди детей распространяется грипп, будет ли эпидемия

Только за неделю в столице зафиксировали более 10 тысяч новых случаев гриппа и ОРВИ. Медик Ирина Алексеева объяснила, как уберечь себя от возможных осложнений.

В течение прошлой недели в Киеве зафиксировали 10133 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней в комментарии "ТСН" 6 декабря, что количество случаев выросло на 3,2% и пациентами становятся все больше детей.

"Оно происходит за счет детей, которые на 7,1% начали больше болеть. Это происходит из-за тесного общения в организованных школьных коллективах. Ученики всегда являются индикатором заболеваемости — если она наблюдается среди школьников, то это означает, что ситуация ухудшается. За последнюю неделю заболеваемость среди школьников выросла более чем на 30%", — пояснила заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Ирина Алексеева.

В Киеве начинается сезон гриппа

Кроме обычных респираторных вирусов в столице начинает активно циркулировать грипп.

"Уже есть пациенты, у которых, после отбора образцов для лабораторных исследований, выявлен вирус гриппа А. На этой неделе в образцах одного пациента обнаружили грипп Б. Это не какой-то там страшный грипп, но сам факт его обнаружения настораживает специалистов, потому что это означает, что в Киеве активно начинается сезон гриппа", — рассказала врач.

Она порекомендовала киевлянам не медлить и сделать прививки против гриппа и ОРВИ, чтобы избежать осложнений.

Коронавирус дополняет грипп

Среди 10 тысяч жителей столицы — у небольшой части на прошлой неделе обнаружили COVID-19, только у 138 человек.

"Он был выявлен методом проведения лабораторных или быстрых тестов. И это только те люди, которые обратились за помощью. Но многие граждане не обращаются в больницы и лечатся дома, чего не стоит делать", — отметила Алексеева.

По ее словам, в последнее время пациентов с осложнениями стало меньше, за ту неделю в реанимацию попали только двое. Однако в Киеве наблюдается тенденция: когда активизируется грипп, он вытесняет коронавирус.

"Эти вирусные заболевания как бы дополняют друг друга. Когда проходит грипп — сразу увеличивается количество пациентов с ковидом, и наоборот", — добавила медик.

Будет ли эпидемия

Она спрогнозировала, что заболеваемость будет расти, сейчас грипп и ОРВИ распространяются среди детей. Пока школьников не отпустят на зимние каникулы, случаев будет только увеличиваться.

"Как только ученики уйдут на каникулы, уровень заболеваемости будет снижаться, но по их окончании, стоит снова ожидать роста", — предупредила Алексеева.

Причины распространения вирусов

Первое, что способствует распространению болезни — воздушные тревоги и необходимость идти в укрытие. В закрытом помещении нет разграничения учеников или карантинных классов, и зараза легче передается.

Второй фактор — легкомысленность родителей, которые отправляют больных детей в школу или детсад. Взрослые нередко считают, что достаточно сбить температуру, но на распространение болезни это не влияет.

"Мы рекомендуем садикам и школам не принимать больных детей на занятия, но взрослые считают, что им нужно зарабатывать, поэтому, если у ребенка состояние здоровья не критическое, они ведут его в школу. Так делать не стоит. Нужно активнее вести профилактическую и разъяснительную работу среди родителей", — подчеркнула врач.

Напомним, 5 декабря в ЮНЕСКО в Реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия человечества включили программу по охране кобзарско-лирницкой традиции. В этот список Украина подала номинацию впервые.

Также 5 декабря украинцам по телевидению показали пропагандистское кремлевское видео. Вражеские хакеры атаковали ряд провайдеров, которые транслируют украинские каналы.