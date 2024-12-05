Что есть во время болезни: 7 продуктов и напитков для облегчения симптомов простуды

Грипп и простуда ослабляют вашу иммунную систему, и кроме рекомендаций врача и постельного режима значение имеет то, что вы едите во время болезни. Узнайте, что следует есть, если вы заболели гриппом.

Когда грипп выбивает вас из колеи, ваш организм переходит в активный режим, всеми силами борясь с вирусной инфекцией. Между лихорадкой, болью в горле, заложенностью носа и ломотой в теле все, что вы хотели бы сделать, это свернуться калачиком и лежать. Хотя отдых не подлежит обсуждению, то, что вы едите в это время, имеет решающее значение для выздоровления. Правильные продукты могут облегчить симптомы, укрепить иммунную систему и помочь вам быстрее восстановиться. Будь то тарелка теплого, питательного супа, чашка успокаивающего чая со специями или простые блюда, которые не наносят вреда желудку, ваше питание является мощным инструментом в арсенале восстановления. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Грипп – это реакция организма на вирусную инфекцию, часто проявляющаяся во время сезонных изменений погоды. По словам консультанта по питанию, доктора Прачи Мхаскара "правильные продукты и напитки не только облегчают дискомфорт, но и дают вам иммунную поддержку, которая необходима для борьбы с инфекцией".

Пряные чаи

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Доктор Мхаскар предлагает пить простые пряные чаи, например, чай с корицей, имбирем или кардамоном. Эти чаи не только помогают вызвать потоотделение, которое может регулировать температуру тела, но и обеспечивают успокаивающее тепло. Чай масала – еще один отличный вариант для стимуляции кровообращения и снятия застойных явлений.

Вода

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний, грипп вызывает обезвоживание, поэтому очень важно пить достаточное количества жидкости. Выбирайте теплую или горячую воду в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и эффективно бороться с вирусными инфекциями.

Куриный суп

Если вы не вегетарианец, то куриный суп является основным продуктом при простуде. "Куриный суп помогает уменьшить заложенность носа, успокаивает боль в горле и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами для восстановления", — делится доктор Мхаскар.

Молоко с куркумой

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Некоторые эксперты считают, что молочные продукты могут увеличить выработку слизи и усугубить заложенность носа, поэтому лучше их избегать. Однако, если у вас болит горло, чашка молока с куркумой может творить чудеса. Куркума известна своими противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.

Травяные отвары

Для борьбы с лихорадкой доктор Мхаскар рекомендует приготовить отвар из 20 свежих листьев базилика, небольшого кусочка имбиря и пяти горошин черного перца. Сварите эти ингредиенты вместе и выпейте настой для поддержки защитных механизмов организма.

Чеснок

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Доктор Мхаскар подчеркивает важность включения чеснока в свои блюда. "Чеснок является мощным антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. Он может повысить иммунитет и помочь в борьбе с инфекциями", — объясняет он. Добавление чеснока в супы или обжаренные овощи может обеспечить как вкус, так и пользу для здоровья.

Продукты, которых следует избегать

Некоторые продукты могут усугубить симптомы гриппа:

Тяжелая, жирная пища: она трудно переваривается и может усугубить тошноту или усталость.

она трудно переваривается и может усугубить тошноту или усталость. Холодные и сладкие напитки: они могут раздражать горло и задерживать выздоровление.

они могут раздражать горло и задерживать выздоровление. Обработанные пищевые продукты: в них отсутствуют основные питательные вещества, необходимые для скорейшего выздоровления.

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