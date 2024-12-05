Що їсти під час хвороби: 7 продуктів і напоїв для полегшення симптомів застуди

Грип та застуда послаблюють вашу імунну систему, тож окрім рекомендацій лікаря та постільного режиму значення має те, що ви їсте під час хвороби. Дізнайтеся, що слід їсти, якщо ви захворіли на грип.

Коли грип вибиває вас із колії, ваш організм переходить в активний режим, усіма силами борючись із вірусною інфекцією. Між лихоманкою, болем у горлі, закладеністю носа і ломотою в тілі все, що ви хотіли б зробити, це згорнутися калачиком і лежати. Хоча відпочинок не підлягає обговоренню, те, що ви їсте в цей час, має вирішальне значення для одужання. Правильні продукти можуть полегшити симптоми, зміцнити імунну систему і допомогти вам швидше відновитися. Чи то тарілка теплого, поживного супу, чашка заспокійливого чаю зі спеціями, чи то прості страви, які не завдають шкоди шлунку, ваше харчування є потужним інструментом в арсеналі відновлення. Про це пише OnlyMyHealth.

Грип — це реакція організму на вірусну інфекцію, що часто проявляється під час сезонних змін погоди. За словами консультанта з харчування, доктора Прачі Мхаскара, "правильні продукти і напої не тільки полегшують дискомфорт, а й дають вам імунну підтримку, яка необхідна для боротьби з інфекцією".

Пряні чаї

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Доктор Мхаскар пропонує пити прості пряні чаї, наприклад, чай з корицею, імбиром або кардамоном. Ці чаї не тільки допомагають викликати потовиділення, яке може регулювати температуру тіла, а й забезпечують заспокійливе тепло. Чай масала — ще один чудовий варіант для стимуляції кровообігу і зняття застійних явищ.

Вода

Згідно з Центром з контролю та профілактики захворювань, грип спричиняє зневоднення, тому дуже важливо пити достатню кількість рідини. Вибирайте теплу або гарячу воду протягом дня, щоб уникнути зневоднення та ефективно боротися з вірусними інфекціями.

Курячий суп

Якщо ви не вегетаріанець, то курячий суп є основним продуктом при застуді. "Курячий суп допомагає зменшити закладеність носа, заспокоює біль у горлі та забезпечує організм необхідними поживними речовинами для відновлення", — ділиться доктор Мхаскар.

Молоко з куркумою

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Деякі експерти вважають, що молочні продукти можуть збільшити вироблення слизу і посилити закладеність носа, тому краще їх уникати. Однак, якщо у вас болить горло, чашка молока з куркумою може творити чудеса. Куркума відома своїми протизапальними та імуностимулювальними властивостями.

Трав'яні відвари

Для боротьби з лихоманкою доктор Мхаскар рекомендує приготувати відвар із 20 листочків свіжого базиліка, невеликого шматочка імбиру і п'яти горошин чорного перцю. Зваріть ці інгредієнти разом і випийте настій для підтримки захисних механізмів організму.

Часник

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Доктор Мхаскар наголошує на важливості включення часнику до своїх страв. "Часник є потужним антибактеріальним, противірусним і протигрибковим засобом. Він може підвищити імунітет і допомогти в боротьбі з інфекціями", — пояснює він. Додавання часнику в супи або обсмажені овочі може забезпечити як смак, так і користь для здоров'я.

Продукти, яких слід уникати

Деякі продукти можуть посилити симптоми грипу:

Важка, жирна їжа: вона важко перетравлюється і може посилити нудоту або втому.

вона важко перетравлюється і може посилити нудоту або втому. Холодні та солодкі напої: вони можуть подразнювати горло і затримувати одужання.

вони можуть подразнювати горло і затримувати одужання. Оброблені харчові продукти: у них відсутні основні поживні речовини, необхідні для якнайшвидшого одужання.

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